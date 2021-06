Caterina Balivo, la scollatura del costume cede e mostra troppo: lo scatto incendia i social

Caterina Balivo sensuale sui social, il costume non trattiene le curve prorompenti: ”Una sirena che esce dalle onde”.

Di recente l’amatissima conduttrice campana è finita al centro delle polemiche, dopo essere stata accusata da diversi utenti di aver ritoccato il decollète.

Senza troppi giri di parole, il volto iconico di Vieni Da Me, ha messo a tacere le suddette accuse, spiazzando tutti con la sua risposta.

Poche ore fa invece, Caterina Balivo è ritornata sotto la luce dei riflettori con uno scatto dalle sfumature sensuali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

La scollatura del trikini cede e mostra troppo

Caterina Balivo ha lasciato tutti senza fiato con il suo ultimo scatto su Instagram. Bellissima e accarezzata dal sole, si mostra con in dosso un attillatissimo costume intero color verde petrolio, che mette in evidenza le sue curve morbide.

In particolare la scollatura profonda del trikini, sembra quasi non reggere il decollète della bellissima conduttrice aversana, stuzzicando le fantasie dei suoi followers, che a frotte hanno commentato con apprezzamenti, alcuni dei quali decisamente osè, la foto, la quale ha conquistato in pochissime ore oltre 23mila like.

Ma dietro la foto si cela un’inaspettato messaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo: ”Tanta voglia di estate e…”

Sensibile a tematiche importanti come la Ricerca contro la Fibrosi Cistica, dallo scorso Aprile, la conduttrice campana, collabora con il celebre e-commerce ebay per contribuire allo sviluppo dell’economia circolare.

Come? Mettendo in vendita i capi che non usa più, e devolvendo tutto il ricavato in beneficenza a sostegno di importante campagne di ricerca.

”tanta voglia di estate e di leggerezza: è arrivato il momento del cambio armadio”

e ancora:

”Cosa fare dei capi di cui non abbiamo più bisogno? Io ho trovato la soluzione: metto in vendita per beneficenza”

ha scritto la conduttrice spiegando poi tra le sue Stories l’iniziativa a cui sta prendendo parte, allo scopo di sensibilizzare i suoi followers a fare del bene, con un piccolo e semplice gesto a portata di click.