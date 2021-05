Caterina Balivo esclusa dalla TV si sfoga: ‘Non dipende da me’

La conduttrice Rai non ha mai nascosto di voler tornare in TV: Caterina Balivo però si sfoga sui social e rivela il motivo dello stop.

La conduttrice Rai Caterina Balivo ha finalmente rotto il silenzio sul suo ritorno in TV. Dopo Vieni da me, Caterina ha avuto solo un’occasione, quella del Cantante Mascherato con Milly Carlucci ma ad oggi l’unico contatto con i fan è attraverso i social.

Dopo più di 15 anni alla guida di programmi pomeridiani come Detto Fatto e Vieni da me, la conduttrice è ferma e sui social prova a spiegare perché.

Caterina Balivo, lo sfogo sui social

La conduttrice di Vieni da me, Caterina Balivo, ha finalmente rivelato la verità circa i motivi per cui ancora non è tornata in TV. La presentatrice ha scelto di lasciare la televisione per dedicarsi alla sua famiglia. In un’intervista sull’ultimo numero di Gente:

“Ho scelto io di fare un passo indietro e, quando sarà possibile e questo non dipende da me, tornerò con un bel progetto. Ma nel frattempo ci vediamo sui miei social.”

Per adesso quindi la napoletana non ha alcun progetto in cantiere ma sembra comunque intenzionata a tornare in televisione.

Caterina parla dei figli Cora e Alberto

Caterina a maggio ha deciso di dire addio alla trasmissione per dedicarsi alla famiglia , al marito Guido e ai figli Alberto e Cora, rispettivamente di 9 e 4 anni. Caterina li adora e descrive così i suoi piccoli:

“Cora è una guerriera vivacissima. GA un guerrafondaio. Lei vanitosa, lui wild, lei una regina lui a tratti uno scugnizzo dei quartieri. Sono diversi ma con lo stesso sorriso.”

Insomma, da lei hanno sicuramente ereditato molto, soprattutto l’esuberanza.