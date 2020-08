Caterina Balivo umilia un fan: “Muori di fame…”. La conduttrice perde le staffe

La conduttrice napoletana perde le staffe sui social: ecco la sua reazione ad un commento spinto di un follower

A volte basta veramente poco per perdere il controllo. In queste ore, infatti, Caterina Balivo sembra non aver gradito un commento di suo follower all’ultimo post: ecco la sua reazione.

Caterina Balivo perde le staffe su Instagram

A maggio scorso è andata in onda su Rai Uno, l’ultima puntata di Vieni da Me questa stagione. Una puntata durante la quale la Balivo ha salutato il suo pubblico, annunciando l’addio. Dopo l’impegnativa stagione televisiva, la conduttrice napoletana si sta godendo il suo meritato relax. Su Instagram, spopolano i suoi scatti in costume in cui si mostra in tutta la sua naturale bellezza. (continua a leggere dopo il post seguente).

Ieri sera, il volto della Rai, ha condiviso un nuovo post ma il commento di un fan ha scatenato la reazione della nota presentatrice con una risposta senza mezzi termini.

La reazione delle conduttrice napoletana

Sui social, Caterina Balivo ama condividere gli attimi più importanti della sua vita quotidiana. Come testimoniano le foto condivise su Instagram, la conduttrice napoletana è in vacanza insieme alla sua bellissima famiglia. La giusta ricarica per i nuovi progetti televisivi.

Nella serata di ieri, l’ex modella ha pubblicato un nuovo post che la ritrae il risultato di un pomeriggio passato ai fornelli. Infatti, ha preparato una gustosa pizza bianca. Tuttavia, un commento spinto da parte di un follower ha fatto perdere le staffe. L’utente in questione ha scritto:

“Questa pizza la Vorrei mangiare solo dal tuo corpo”

Immediata la risposta delle conduttrice:

Ad ogni modo, terminato il suo viaggio con Vieni da Me, i fan non vedono l’ora di vederla nuovamente in tv.