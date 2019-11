Caterina Balivo vista calante, problemi agli occhi: la conduttrice svela cosa è costretta ad usare

Caterina Balivo, quel dettaglio sul viso cattura l’attenzione dei suoi follower: ” Alla soglia dei quaranta…”

Al timone di uno dei format più seguiti della televisione italiana, Vieni da Me, vi è Caterina Balivo. La sua simpatia e il suo bellissimo sorriso hanno conquistato il pubblico fin da subito, consacrandosi come una delle presentatrici più seguite del piccolo schermo. Il volto della trasmissione di Rai Uno è seguitissima sui social dove non manca mai di condividere la sua quotidianità. Poche ore fa, la conduttrice napoletana ha condiviso una IG stories in cui spiega il suo problema agli occhi.

Caterina Balivo, problemi agli occhi

Una delle conduttrici più seguite è, senza alcun dubbio, Caterina Balivo. Da un paio di anni, è alla conduzione del programma di Rai Uno Vieni da Me ed è riuscita a conquistare il pubblico grazie alla sua immensa simpatia, oltre che per il suo splendido sorriso. Con le sue interviste riesce a tenere incollato al piccolo schermo milioni di persone ogni giorno. La conduttrice napoletana è molto attiva sui social dove non manca mai di condividere momenti della sua vita quotidiana con il popolo del web.

Non molte ore fa, La Balivo ha condiviso una serie di Instragram stories in cui appare per la prima volta con indosso un accessorio. Di cosa si tratta?

La conduttrice napoletana indossa gli occhiali

La showgirl partenopea si mostra sui social senza trucco e con indosso gli occhiali. E’ la prima volta che i suoi seguaci la vedono con questo accessorio. Per questo motivo, Caterina Balivo ha voluto specificare il motivo per cui li indossa.

Nel dettaglio, la conduttrice napoletana ha spiegato che arrivata alla soglia dei suoi 40 anni non vede così bene: