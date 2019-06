Caterina Balivo, ‘Ho sofferto di disturbi alimentari’: la confessione a Vieni da me dell’ospite

A “Vieni da me” Caterina Balivo, questa volta, ha parlato di una tematica molto odierna, quella dei disturbi alimentari con la sua ospite

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me per la rubrica “Una canzone per te”, Samantha Togni, che abbiamo conosciuto come un’insegnante nel famigerato programma “Ballando con le stelle“, si è messa a nudo, raccontando cose che non aveva mai portato alla luce dei riflettori prima d’ora.

“Avevo disturbi alimentari, l’anoressia si e’ bloccata grazie all’arrivo di mio figlio”

E’ stata proprio la nascita del figlioletto Edoardo a “salvarla” dal mostro che si era insinuato nella ballerina. Ha inoltre ammesso che i suoi disturbi derivavano da una sorta di mancanza molto accentuata che ha avuto in passato da parte dei genitori. Come se volessero essere una richiesta di attenzioni. Richiesta che, però, avrebbe potuto portarla alla morte.

Edoardo non ha bloccato la sua carriera, ma il suo disturbo

Edoardo ha regalato alla bellissima Samantha una nuova vita, fatta di gioia e spensieratezza e, per altro, non è stato affatto necessario rinunciare al suo sogno, anzi. Ha continuato a ballare ( sempre con ottimi risultati), arrivando, nel 2005, fino al palco di “Ballando con le stelle”.

La Togni, infatti, assieme a Simone di Pasquale, è la ballerina più longeva dall’inizio del programma condotto dalla frizzante Milly Carlucci. E’ stata invitata da Caterina Balivo a dare anche dei voti ai suoi compagni di ballo e Samantha è stata magnanima, ha promosso tutti.

Samantha buona con tutti, tranne che con uno

Tutti, tranne proprio i casi persi, a parer suo. Non tanto perché non si trovasse bene, ma, più che la bravura, ha promosso e apprezzato l’impegno. Cosa che non tutti avevano. In particolar modo uno, su cui dichiara:

“Questo mio compagno di ballo non ha mai dato valore al lavoro fatto”

Caterina Balivo allora ha chiesto più volte di cosa si trattasse, ma la Balivo ha tergiversato. Scelta apprezzabile di Samantha, che non ha voluto dare in pasto ai media questa persona alla quale ha fatto riferimento.

Insomma, pare proprio che la vita di Samantha non sia stata facile. Eppure, si è sempre data da fare, trovando il lavoro dei suoi sogni in una delle trasmissioni più seguite di ballo.