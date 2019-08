Caterina Balivo terrorizzata, flebo e ricovero in ospedale: ansia e preoccupazione per l’amico

Caterina Balivo terrorizzata, flebo e ricovero in ospedale: ansia e preoccupazione per...

Ore di apprensione per alcuni personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Caterina Balivo. Il sensitivo londinese, Craig Warwick è ricoverato in ospedale di Messina: ecco cosa è successo.

Caterina Balivo preoccupata per Craig Warwick

E’ di pochi minuti fa la notizia che ha fatto preoccupare non poco alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Il sensitivo londinese, Craig Warwick non sta bene. Trasportato in un ospedale di Messina è ora ricoverato. La notizia è stata diffusa da lui stesso con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel dettaglio, l’uomo informa i suoi follower di essere stato ricoverato presso l’ospedale di Milazzo con un’immagine che ritrae una flebo collegata al braccio che lascia pensare che stia subendo una trasfusione di sangue. Lo scatto è stato accompagnato da una didascalia in cui chiede l’aiuto e una preghiera da parte dei suoi fan:

“Ragazzi, adesso ho bisogno di tutti voi ….pregate il mio Angelo. Ringrazio tutti i medici e lo staff che mi hanno seguito all’ospedale di Milazzo”

Non è ancora noto perché Craig Warwick è ricoverato nella struttura. Molti sono i commenti apparsi sotto il post pubblicato dal sensitivo londinese tra questi quelli Elena Morali, Caterina Balivo, Maria Grazie Cucinotta, Filippo Nardi e Francesca Cipriani.

I messaggi dei vip sui social

Lo scatto pubblicato da Craig Warwick ha immediatamente allarmato i suoi fan e amici. Diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno commentato per chiedere cosa fosse successo al sensitivo londinese. Caterina Balivo ha scritto:

“Oh mamma! Craig”, mentre “Tesoro mio, cosa succede?” la domanda della Cipriani.

Per il momento, Craig non ha lasciato alcuna dichiarazione e i fan attendono altre notizie sulle sue attuali condizioni di salute e sperano si rimetta presto.