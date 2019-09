Caterina Balivo con i piedi gonfi ‘Per la gravidanza’: la foto postata sui social fa sognare i fan

Caterina Balivo incinta? L’ultimo post della conduttrice di Vieni da Me, non lascerebbe spazio a dubbi. La sua reazione spiazza tutti

Caterina Balivo, ex reginetta di Bellezza, è una delle conduttrici più stimate e apprezzate del panorama televisivo italiano.

Nelle ultime ore l’abbiamo vista, elegantissima al ‘Green Carpet Fashion Awards’ dove orgogliosa ha assistito alla premiazione di Valentino da parte della grande Sophia Loren.

Dopo il grande evento, la conduttrice di ‘Vieni da me’ ha postato uno scatto che ha fatto letteralmente sognare i fan. E’ in dolce attesa? La risposta spiazza i followers.

Caterina Balivo incinta?

Dopo il grande evento che l’ha vista protagonista fasciata di un bellissimo abito lungo blu firmato dall‘Impresa Sociale ‘Quid’ di Verona, ha pubblicato un post al quanto ‘ambiguo’ che ha lasciato pensare ad una presunta nuova gravidanza per la conduttrice di ‘Vieni da me’.

La Balivo ha pubblicato infatti un selfie, in cui appare con alle spalle con un terreno pieno di cavolfiori.

I fan, hanno iniziato così a fantasticare su un presunto bimbo in arrivo, collegando i cavoli ad una sua dichiarazione riguardante i suoi ‘piedi gonfi’.

Che i due fatti siano correlati, hanno così pensato? Ecco cosa si legge sui social:

‘non è che sei incinta? Comunque non ho capito quella cosa dei piedi… a meno che tu non li abbia gonfi per la gravidanza’

La reazione della conduttrice

Dopo il tam tam, sotto il suo ultimo post, non si è fatta attendere la reazione dell’ex reginetta di bellezza, la quale ha voluto smentire ogni qualsivoglia voce sulla gravidanza ‘in arrivo’.

Come mai lo scatto con lo sfondo fatto di cavoli? Caterina Balivo ha così spiegato che lo sfondo non è altro che l’allestimento a Piazza della Scala per il ‘Green Carpet Fashion Awards’:

Ecco lo scatto pubblicato dall’ex Reginetta di Bellezza che ha fatto sognare i fan: