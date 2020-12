Caterina Balivo, pericolo in strada: fan molto preoccupati – VIDEO

La conduttrice ha postato un video incredibile che ha fatto molto preoccupare i fan che la seguono sempre.

Caterina Balivo sconvolge letteralmente i fan con un video che la mostra in una versione inedita. Solleva anche qualche polemica tra i followers.

La conduttrice va in giro per la città con il suo mezzo di trasporto e si fa filmare durante i suoi spostamenti.

Peccato, però, che il modo in cui guidi sia davvero pericoloso e rischi di mettere in pericolo i cittadini.

Caterina Balivo preoccupa i fan

La conduttrice televisiva, nei giorni scorsi, ha postato un video che la vede in sella al suo mezzo di trasporto preferito.

Si tratta di un monopattino elettrico, con cui Caterina scorrazza per la città. Il modo in cui la Balivo guida, però, è davvero pericoloso. Nessuno ha mai pensato di gestire in questo modo un monopattino!

La conduttrice in pericolo in strada

Caterina Balivo ha pensato bene di mettersi alla guida del suo monopattino con dei tacchi altissimi.

I rischi sono evidenti, ma la conduttrice si sente di correrli, anche a costo di mettere in pericolo i pedoni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina però assicura:

“Nessun pedone ha subito danni durante la ripresa di questo reel 😎 N.B. Cintura nera di monopattino con tacchi, ma mi alleno da dieci anni eh! 🛴🛴🛴 #caterinabalivo #caterinasectets”

La Balivo si sente sicura sui suoi tacchi ed è certa di non correre rischi, nonostante in strada il pericolo sia sempre dietro l’angolo!

C’è chi commenta indignato:

“Peccato. Con questo video mi sei scaduta.”

La Balivo, però, è sicura di ciò che fa e non risponde a tono tra i commenti né pensa di rimuovere il filmato, che sta sollevando alcune polemiche.