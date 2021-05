Caterina Balivo in ospedale: paura per la conduttrice Rai

La conduttrice ha voluto condividere sui social il momento di paura vissuto stamattina. Caterina Balivo all’ospedale Santa Caterina.

Essendo un personaggio pubblico Caterina Balivo ha voluto raccontare la sua persona esperienza in ospedale vissuta pochi minuti fa.

La foto postata sui social parla da sola. I commenti sono subito piovuti in massa per lei e per il gesto di condivisione con i fan.

Caterina Balivo in ospedale: paura per la conduttrice

Non è mai un bello appuntamento quello preso che ci costringe ad andare in ospedale. Caterina Balivo questa mattina ha dovuto necessariamente recarsi all’ospedale Santa Caterina della Rosa.

La conduttrice ha dovuto recarsi nella struttura Asl per un appuntamento importante: quello col vaccino che ha prenotato giusto qualche giorno fa.

Caterina da un lato non vedeva l’ora, essendo il vaccino l’unica arma – al momento- contro il virus che ha messo in ginocchio mezzo mondo.

Caterina si mostra durante l’iniezione

Anche l’ex conduttrice di Detto Fatto ha voluto immortalarsi durante uno dei momenti più spaventosa della sua vita essendo lei molto spaventata dagli aghi.

Allo stesso tempo però Caterina si dice molto emozionata. Tantissimi i commenti arrivati sui social sotto il suo post. Tanti follower la sostengono e non vedono l’ora di emulare il suo gesto. Purtroppo, i vaccini ancora non sono disponibili per tutte le sue fasce d’età.

Un bel gesto quello di Caterina a poche ore da quello di Loredana Lecciso: anche la compagna di Al Bano ha condiviso con i social il ‘fatidico momento’ ma non tutti hanno apprezzato la sua scelta.