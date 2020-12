Caterina Balivo in minigonna, ‘Non le indossa’. Il dettaglio che ha fatto...

La conduttrice ha postato una foto provocante in minigonna. I fan non hanno potuto non notare un dettaglio, che fa perdere la testa!

Caterina Balivo si è mostrata come non l’avete mai vista! La conduttrice ha postato una foto seducente che contiene un dettaglio che non è sfuggito ai fan.

Immediati i commenti di approvazione e i like che l’hanno letteralmente sommersa!

Caterina Balivo è attivissima su Instagram, dove è seguita da più di 1,4 Milioni di followers. La conduttrice Rai è una vera professionista e una bellissima donna, piena di sensualità e magnetismo.

La foto che toglie il fiato

Caterina ha postato una foto davvero provocante, che ha letteralmente fatto girare la testa ai suoi fan. A corredo della foto ‘bollente’, la conduttore ha scritto:

“Giornata di sole qui a Roma! Colazione con i miei bambini e ora direzione giardino per festeggiare la signora Mirella.

All’aperto, super distanziati, ma un “tanti auguri” va fatto 🎂 💕 #caterinabalivo #caterinasecrets”

Abbinata alla didascalia una foto da perdere il fiato!

Caterina indossa una minigonna che lascia ben visibile il suo stacco di coscia super sensuale. Sotto, non indossa le calze e sono in molti a notarlo.

La conduttrice è molto attiva sui social e stupisce sempre il suo pubblico che la segue con immenso affetto. Intellettuale e seducente, mostra spesso le sue forme da urlo, che piacciono tanto ai maschietti.

Il décolleté della Balivo, in particolare, è da sogno e viene spesso commentato dai suoi fan. Tutti la riempiono di apprezzamenti in realtà, anche le donne che la stimano e la seguono.