‘Costa due rate del mio mutuo’ Caterina Balivo nella bufera: felpa costosissima per la colazione con la figlia

Caterina Balivo è finita recentemente nella bufera dopo essersi mostrata tra le strade di Roma con una felpa costosissima. Ecco quanto costa

Caterina Balivo è tra le conduttrici più seguite e amate dal pubblico italiano. Negli ultimi anni la stiamo vedendo alle redini del celebre Talk Show ‘Vieni da me’ uno dei fiori all’occhiello Rai tra queli che sono i palinsesti proposti dal celebre colosso televisivo.

Recentemente la conduttrice è finita però al centro delle polemiche per un capo d’abbigliamento davvero costoso indossato durante una colazione insieme a sua figlia Cora tra le strade di Roma. Scopriamo maggiori dettagli rispetto alla vicenda.

Caterina Balivo nella bufera, la felpa da ‘capogiro’

Recentemente la presentatrice di Vieni da Me ha pubblicato una foto sui social, mentre si mostra insieme a sua figlia Cora mentre si concedono baciate dal sole, ad una rilassante colazione in Piazza del Popolo a Roma:

‘Colazioni romane in Piazza del Popolo’

scrive Caterina Balivo. Ma nello scenario suggestivo i fan non hanno potuto che notare l’outfit della conduttrice, completamente griffato.

In particolare si sono soffermati sulla sua felpa oversize, firmata Guess, la quale ha scatenato le polemiche da parte degli haters. Il motivo? il suo costo.

Caterina Balivo: quanto costa la maglia firmata

‘Ciao poveri’ scrivono alcuni utenti sui social, facendo riferimento al costoso outfit indossato per la sua colazione nella celebre piazza Romana.

Quanto costa la sua felpa firmata Guess? Il prezzo si aggirerebbe sui 980 euro, quasi ben 1000 euro per una semplicissima felpa. La soffiata circolata sul web, ha indignato non poco alcuni utenti che hanno mostrato il loro disappunto in merito:

‘Quanta ostentazione’

e ancora:

‘Col prezzo della felpa c’è chi paga due rate di mutuo e chi invece la compra per andarci a fare colazione’

Ecco la felpa che ha indignato i social: