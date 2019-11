‘Io e mio marito ci siamo lasciati’: Caterina Balivo, la terribile confessione in diretta durante l’ospitata

Caterina Balivo è una delle conduttrici più stimate e seguite del panorama televisivo italiano.

Star dei social e del pomeriggio Rai, la conduttrice aversana ha conquistato una larga fetta di pubblico che ogni pomeriggio si incolla al piccolo schermo per assistere alle interviste dei suoi ospiti speciali.

Durante l’ultima puntata andata in onda il 4 Ottobre una notizia ha gelato lo studio dell’ex Reginetta di bellezza. Scopriamo di più.

Durante la puntata del 4 Ottobre, ospite da Caterina Balivo l’attrice veneziana icona del film di Tinto Brass ‘Paprika’, Debora Caprioglio, la quale si è prestata ad una lunga intervista durante la rubrica ‘Domande al buio’. L’attrice rompe il silenzio sulla fine del suo matrimonio.

‘Un dolore e un fallimento’ grande e sempre vivo, nonostante sia trascorso più di un anno. Per la prima volta Debora Caprioglio, parla della sua rottura con Angelo Maresca. Una notizia che ha sconvolto il pubblico in studio e da casa, che con stupore ha accolto la notizia:

‘Da un annetto ci siamo lasciati, abbiamo aspettato un po’ di tempo per capire se era un momento, una crisi’

poi ha aggiunto:

‘è una storia che è finita: siamo molto legati, ma le nostre strade si sono divise con molta tranquillità e serenità. E’ sempre un dolore e un fallimento, anche se non è stata una chiusura totale’

Dopo una piccola parentesi sulla sua vita privata e la dipartita del suo caro padre, l’attrice è ritornata a parlare della sua collaborazione con Tinto Brass, maestro del Cinema Erotico italiano. A tal proposito rivela di non essersi mai sentita un icona dell’erotismo.

Caterina Balivo le chiede se si sia mai pentita di aver girato un film erotico, ecco cosa ha risposto la Caprioglio:

‘No, pentirsi di aver fatto una cosa,a meno che non sia un fatto grave come un omicidio, credo che sia superfluo e non serve a niente’