Caterina Balivo via dalla Rai dopo Vieni Da Me? La conduttrice rompe...

L’addio di Caterina Balivo ha lasciato molti dubbi nei fan che, spesso, si sono chiesti il motivo. Finalmente adesso è tutto chiaro.

Dopo 15 anni di conduzione, Caterina Balivo ha lasciato Vieni da me. Un programma molto seguito al quale, però, a giugno scorso, ha detto addio.

Non è stato detto molto sulla sua dipartita, ma un fan – incuriosito – le ha chiesto su Instagram chi avesse preso questa importante decisione. E la conduttrice ha fornito una sua personale risposta in merito.

Caterina Balivo, ecco perché ha lasciato Vieni da me

Lo scorso 29 giugno, Caterina Balivo ha abbandonato la conduzione di Vieni da me, dopo 15 anni di onorato servizio.

Una decisione che, al tempo, spiazzò i suoi fan che, però, non hanno mai capito se è stata la Rai o lei stessa a dire addio al programma pomeridiano.

Così, un fan le ha chiesto, sotto un post Instagram, chi aveva preso l’ardua decisione di andare via dal programma.

E Caterina ha prontamente risposto, sciogliendo ogni dubbio, chiarendo così la situazione:

“Sono stata io, quando tornerà la spensieratezza tornerò anche io“.

Questa la risposta al quesito.

Caterina, dunque, ha deciso di andare via da Vieni da me, dopo un periodo di poca felicità derivato dalla pandemia di Coronavirus e dal relativo lockdown che l’ha provata.

Caterina Balivo, l’abbandono del programma

Come ricorderanno in molti, la conduttrice ha rivelato di lasciare il programma, il 29 giugno 2020, quando – alla fine della consueta puntata di Vieni da me – ha rivelato di lasciare il programma.

“Questa per me è l’ultima puntata, sono trascorsi 15 anni da quando vi dico buon pomeriggio”.

E ha continuato

Ogni volta sono riuscita, con meravigliosi compagni di viaggio, a portare la nave in porto attraversando mari difficili, molto difficili – aveva detto lei in diretta“.

Concluse così:

“In particolare modo il successo di questi ultimi due anni mi hanno ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali che ho fatto. Ma per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva“.

Insomma, la conduttrice ha avuto i suoi buoni e più che comprensibili motivi per dire addio a uno dei programmi più seguiti della fascia pomeridiana della Rai. La rivedremo un giorno in Tv? I fan non sperano altro.