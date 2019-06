Caterina Balivo nella bufera per le frasi omofobe: ‘Non può fare da madrina del Gay Pride’

Arriva una notizia legata al mondo LGBT su Caterina Balivo che ha sconvolto i piani per il Gay Pride di Sabato 29 Giugno a Milano. È polemica

Sabato 29 Giugno tornerà il Gay Pride di Milano. E la madrina dell’evento sarà (inaspettatamente) Caterina Balivo. Una decisione che non ha fatto piacere a molti gay sui network, i quali non hanno rimosso alcune sue passate affermazioni davvero fuori luogo nei confronti del mondo LGBT.

Un paio di anni fa, dicendo la sua sul Instagram la performance di Ricky Martin a Sanremo, ha dichiarato:

“Ricky Martin sei bono, anche se fro**o!”

Non è la prima volta per Caterina Balivo

Ma non è stato di certo l’ultimo episodio allarmante, perché quest’anno a Vieni da me ha chiesto ad Alba Parietti di nominare un’opinionista valida ed “efficace” al suo pari. E quest’ultima ha fatto nientepopodimeno il nome di Vladimir Luxuria.

Peccato che poi la conduttrice abbia replicato in questo modo:

“Dimmi il nome di una donna donna, con la gonna…”

Caterina Balivo riuscirà a far cambiare opinione agli organizzatori, dimostrando che hanno fatto una scelta consona nel darle il ruolo di madrina del Pride?

Elenoire Ferruzzi è una delle più celebri transgender nella nostra penisola. E per il mondo LGBT si è davvero tanto messa in gioco in questi ultimi 20 anni. Eppure, a parer suo, non è mai stata particolarmente presa in considerazione da tante organizzazioni gay.

Elenoire Ferruzzi furiosa

E anche quest’ultima decisione di fare madrina del Pride di Milano 2019 Caterina Balivo, l’ha davvero fatta davvero infuriare. E infatti Elenoire Ferruzzi, proprio poco fa, ha condiviso l’immagine su Instagram di un titolo di un giornale che ha pubblicato le ( tristi ) dichiarazioni avanzate da Caterina Balivo nei confronti di Ricky Martin, e nella didascalia ha scritto testuali parole:

“Queste sono solo alcune dichiarazioni omofobe che la signora ha fatto nel corso dei programmi che conduceva e non…Ebbene questa donna sarà la madrina al Gay Pride di Milan…Ricordatevi bene e sempre che quando io parlo c’è sempre un motivo. BUON PRIDE A TUTTI!”

E molti utenti del network si sono schierati dalla parte della Ferruzzi, non nascondendo il disaccordo per la decisione dell’organizzazione del Gay Pride di optare proprio per lei come madrina.