Lo straziante lutto, Caterina Balivo ‘Non ci credo che te ne sei andato’: la conduttrice straziata dal dolore

E’ morto improvvisamente, lasciando un incredibile vuoto. Caterina Balivo lo straziante messaggio d’addio sui social commuove i fan

Caterina Balivo è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano, ed ogni pomeriggio conquista i suoi telespettatori con il suo talk show pomeridiano di Rai Uno Vieni da Me.

Molto attiva e seguita sui social, poche ore fa ha condiviso sul suo profilo instagram, un post di addio per il campione internazionale, recentemente scomparso in un rovinoso incidente in elicottero insieme a sua figlia, Kobe Bryant. Scopriamo di più.

Caterina Balivo lo straziante post sui social per il Campione dei Lakers

Caterina Balivo tanti altri vip, come Antonella Clerici, ha voluto dedicare un pensiero alla recente scomparsa della Stella del Lakers, venuto a mancare in un incidente in elicottero lo scorso 26 Gennaio 2020.

Gli investigatori stanno ancora lavorando al caso, prima causa dello schianto sarebbero le condizioni meteo avverse, data la fitta nebbia.

Il veivolo inoltre come riporta la Cbs pare non fosse provvisto del sistema di rilevamento del terreno, il quale per un cavillo legale pare non fosse obbligatorio.

Il post sui social

Un lutto che ha devastato letterlamente la sua famiglia e ha scosso il mondo, e i cuori dei suoi fan e colleghi del mondo dello spettacolo che l’hanno visto volare via insieme alla sua dolce bambina, Gianna di 13 anni.

Straziante l’addio della conduttrice sui social, che ha voluto salutare la Stella dei Lakers così:

‘Non ci credo che te ne sei andato… tutti abbiamo fatto il tifo per te’

poi ha aggiunto:

‘ti abbiamo sempre ammirato come uomo e campione Kobe Bryant #KobeBryant 🙏💙La vita davvero è una e imprevedibile’

ha scritto Caterina Balivo accompagnando il so messaggio ad una foto del celebre campione di Basket (l’articolo continua dopo la foto):