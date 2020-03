Molto attiva sui social Caterina Balivo è stata protagonista insieme a suo marito di un inaspettato battibecco sui social: ‘Non mi puoi trattare così’

Caterina Balivo è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano. La presentatrice di Vieni Da Me, come la maggior parte dei volti noti dello spettacolo ha dovuto dichiarare un periodo di Stop dalla Tv per seguire le normative di sicurezza dettate dal governo per il diffondersi incessante del Covid-19, ai fini di prevenirne e contenerne il contagio.

Molto attiva sui social è stata protagonista poche ore fa di un siparietto al quanto esilarante quanto inaspettato sul suo profilo Instagram.

Un breve battibecco della coppia ha infatti sorpreso i fan che stavano seguendo la loro diretta nel corso della quale hanno fatto un annuncio molto importante. Scopriamo di più.

Caterina Balivo scontro verbale col marito Guido Maria Brera sui social

Recentemente la coppia formata da Caterina Balivo e Guido Maria Brera ha voluto fare una diretta con i propri follower nel corso della quale si sono lasciati andare ad un annuncio molto, molto importante.

Un evento davvero importante che ha visto per la prima volta sui social il marito della conduttrice di Vieni da me. Di cosa si tratterà?

Ma prima di passare al dunque e che quindi tutto questo avesse inizio, la Balivo e Brera hanno avuto un piccolo ed inaspettato scontro verbale:

‘Quanto tempo abbiamo’

chiede Guido Alberto appena collegato su Instagram in diretta a sua moglie Caterina Balivo con la quale è legata dal 2014, la quale sibillina gli chiede se avesse altro di meglio da fare, palesando la domanda:

‘Non è bello iniziare in questo modo, non mi devi trattare così’

risponde immediatamente Brera, molto infastidito dai modi utilizzati.

L’importante annuncio sui social emoziona i fan

Di cosa tratta l’annuncio tanto importante? Come è noto Brera è uno scrittore, e per tale ragione insieme alla conduttrice che lui ama per il suo essere colta, le ha proposto di condurre una nuova trasmissione insieme.

Il format, che si chiamerà ‘My Next Book’ partirebbe il possimo lunedì. Nell’arco del format Caterina Balivo ‘5/6 domande, dichiarando che il libro non l’ha letto’, e lo scrittore ospite presenterà il suo libro e ‘convincerà a leggerlo’.

Una notizia che ha molto emozionato i fan, impazienti del nuovo progetto della coppia.