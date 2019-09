‘È morta l’estate scorsa’ Caterina Balivo, lacrime in diretta durante la prima puntata di Vieni da me

Vieni da Me, Caterina Balivo, in lacrime per la morte della mamma, la Miss Italia si racconta per la prima volta nel programma di Rai 1

Caterina Balivo ha iniziato la nuova stagione con degli ospiti davvero speciali. Dopo un grande periodo lontano dallo spettacolo, dove ha trascorso il tempo con la sua famiglia, ha deciso di ritornare su Rai 1 di nuovo con Vieni da Me. Il programma ha ottenuto un grande successo ed infatti la giovane Balivo, è stata riconfermata conduttrice del programma.

Caterina Balivo, Miss Italia in lacrime

Nella puntata di ieri 9 Settembre, la bellissima Balivo, ha ospitato nel suo studio diversi ospiti, tra cui la nuova Miss Italia Carolina Stramare. Ospite di Vieni da Me, Caroloina si è raccontata a 360°, raccontando anche di un periodo molto difficile della sua vita.

La giovane Miss, ha infatti parlato del recente lutto che ha colpito la sua famiglia. Carolina ha infatti raccontato della morte della sua mamma avvenuta un anno fa l‘1 luglio 2018. Un racconto straziante quello della giovane che ha lasciato il pubblico e la stessa conduttrice senza parole.

«Mia mamma non c’è più dall’estate scorsa, dal 1 luglio 2018. Tante volte il suo essere apprensiva era motivo di litigio. Vivevamo insieme, i miei si sono separati, e litigavamo tantissimo, sulla quotidianità. Poi ti rendi conto che quando una persona ti manca, ti manca tutto di lei».

La voce rotta dal pianto e con le lacrime agli occhi, Carolina ha raccontato dello strazio che ha devastato la sua famiglia.

: «Quando mamma è morta mi sono estraniata, mio papà, poverino, è stato un po’ il mio capro espiatorio. Ero arrabbiata. Non con i miei nonni: io ho sofferto, ma loro hanno sofferto più di me»

Carolina Stramare, la sorpresa in studio

Un momento davvero toccante quello della bella Miss, che nella puntata di Vieni da me, ha raccontato della morte della mamma. La giovane, come ha specificato, non voleva che l’argomento uscisse dalla sua bocca, per paura di passare al pubblico come vittima. La stessa infatti ha sempre parlato dell’amore che nell’ultimo anno i suoi nonni le hanno dato. Un anno davvero difficile per la bella Miss, ma fortunatamente oggi è felice, nonostante il dolore che regna nel suo cuore.