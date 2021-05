Caterina Balivo non si è mai vergognata così tanto: la peggior figuraccia della sua vita

Caterina Balivo non si è mai vergognata così tanto: la peggior figuraccia...

Caterina Balivo ha concesso una lunga intervista a Il resto del Carlino. L’imbarazzante segreto della conduttrice campana: ‘Mi sono vergognata tantissimo’.

Caterina Balivo è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano, per la sua spontaneità e la sua sensibilità, soprattutto ecologica, motivo per il quale di recente l’Unesco ha deciso di nominarla, sino al 2030, ‘Madrina dell’Oceano’.

Molto attiva sui social, dove conta oltre 1,4 milioni di followers, la presentatrice campana ama condividere la sua quotidianità professionale e privata.

Proprio poche ore fa, ha ringraziato tra le sue Stories ‘Il resto del Carlino’ per la meravigliosa intervista concessa. Caterina Balivo si è raccontata a cuore aperto ai lettori, svelando alcuni dettaglio del suo privato e della sua carriera professionale, in particolare quali sono i reali motivi che l’hanno spinta a lasciare Vieni da Me.

Poi, l’inaspettata confessione, la figuraccia peggiore della sua vita, con uno dei più grandi volti della Tv dei nostri tempi. Ecco tutti i dettagli.

Caterina Balivo: ‘Mi vergognavo tantissimo’

Nella sua lunga intervista alla nota testata, la giudice de ‘Il Cantante Mascherato’, ha rivelato un imbarazzante aneddoto risalente a qualche tempo fa. Caterina Balivo, ha avuto il privilegio di intervistare il grandissimo divulgatore scientifico Piero Angela.

In quel frangente ha rivelato che siccome aveva già registrato alcuni spezzoni per la promozione dell’intervista ‘indossando un vestito sgargiante tutto pailettes e lustrini’ non poteva cambiarsi d’abito:

‘Mi sono presentata a lui addobbata in quel modo, e mi vergognavo tantissimo’

e poi ha aggiunto:

‘lui ha intuito il mio imbarazzo e mi ha detto ”trovo delizioso questo suo vestito” un uomo meraviglioso’

ha detto la conduttrice, mostrando sui social un’immagine di quel momento così imbarazzante per lei.

Perchè Caterina Balivo ha lasciato Vieni da Me

Come è noto da diverso tempo l’amata conduttrice campana non è più alle redini dell’iconico talk show di Rai 1, ‘Vieni da me’.

Come già ha rivelato in alcune interviste di qualche tempo fa, il motivo principale era legato al dedicarsi maggiormente alla sua famiglia ed essere maggiormente presente per suo marito e i suoi figli. Ma non sarebbe tutto.

A ‘Il Resto del Carlino’, Caterina Balivo, ha raccontato altresì che ha preferito dire addio alla sua trasmissione, per il suo forte desiderio di ‘vivere di nuovo le stagioni’ e ‘non stare chiusa sempre in uno studio Tv’, ma soprattutto per la ‘voglia’ di mettersi nuovamente ‘in gioco’ con nuovi tipi di progetti:

‘per 10 anni ho vissuto di dirette quotidiane. ho capito che si era chiuso un ciclo’

ha concluso la conduttrice.