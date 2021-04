Caterina Balivo conquista il web con il suo ultimo scatto! Nonostante le temperature si siano abbassate, lei indossa una gonna con uno spacco molto profondo.

La nota conduttrice, una donna super elegante e sensuale che non ha bisogno di essere volgare. L’ultima immagine che ha postato nel suo profilo social, lascia davvero senza parole!

Caterina Balivo sempre più social!

Lei è una delle conduttrici più amate e seguite del momento.

La Balivo ha lavorato molto per arrivare dov’è ora! infatti ha cominciato a muovere i primi passi lavorando come modella per poi raggiungere il piccolo schermo.

Caterina è in tv da circa vent’anni, davvero moltissimo tempo! la sua prima apparizione nella televisione, è stata proprio grazie a Miss Italia, dove ha vinto il concorso nel 1999.

Da lì la sua vita è decollata, ha iniziato ad essere l’inviata di Carlo Conti in I Raccomandati e a lavorare anche con Paolo Bonolis in Linea Verde.

Sembravano dei grandi traguardi, ma è stato solo l’inizio! dato che la popolarità è arrivata quando è stata al timone di Detto Fatto, il programma che ha avuto un enorme successo grazie alla sua bravura e carisma.

Per un po’ ha lasciato la televisione e ora si sta dedicando sempre di più ai social ed anche molto seguita!

Caterina sul suo profilo Instagram riesce a sorprendere i fan con degli scatti molto sensuali, che nessuno si sarebbe mai aspettato!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo, la foto sul treno è pazzesca!

Caterina ha deciso di allontanarsi dai riflettori della televisione, ma questo non vuol dire che abbia chiuso con il suo pubblico, anzi!

Il successo ottenuto sui social è davvero sconvolgente, ha addirittura superato il milione di follower.

L’ultima foto che ha pubblicato è la dimostrazione! La Balivo si mostra sul treno con una magliettina leggera bianca e una gonna di pelle nera molto particolare, con uno spacco davvero profondo.

Nel sedile accanto ha delle borse di marca super costose, ma anche i gioielli che indossa non sono meno.

Nella didascalia ricorda ai suoi fan che la luce del finestrino del treno è sempre buona per un selfie e augura un buon sabato a tutti i suoi seguaci.

L’immagine ha fatto un boom di like e commenti, tra cui anche Jo Squillo ha commentato con delle dolci emoticon.