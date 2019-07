Caterina Balivo ‘Sei brutta, orribile’ pioggia di insulti per la foto acqua e sapone sui social

Caterina Balivo, la bravissima conduttrice napoletana di Vieni da Me su Rai Uno, attaccata dagli haters sui social network:” Sei un mostro”

Caterina Balivo, la bravissima conduttrice napoletana di Vieni da Me, è stata insultata sui social. La conduttrice, dopo la fine di Vieni da me, sta dedicando il suo tempo alla famiglia e al divertimento. Dopo un anno lungo e impegnativo, ha finalmente deciso di prendersi una pausa dal programma e di rilassarsi con suo marito e i suoi due figli.

Caterina Balivo, insulti social

La conduttrice infatti ha finalmente dedicato un po di tempo a se stessa, divertendosi e rilassandosi con la sua famiglia. Nonostante però la vacanza, la bella conduttrice continua ad essere impegnata nel format su Rai 1 Vieni da me, riconfermata per la nuova stagione del programma, questa volta ricca di nuove sorprese e novità. La conduttrice però, oltre a dedicarsi in parte anche al lavoro per il prossimo Settembre, sta anche a trascorrendo una vacanza all’insegna del divertimento e relax.

Caterina Balivo attaccata dagli haters

La conduttrice è molto attiva sui social. Pare infatti che nonostante si sia presa una pausa dal mondo dello spettacolo, continua a tenere compagnia i suoi fan con video e foto della sua estate pazza. La conduttrice però a quanto pare è stata presa di mira da quelli che sono stati definiti leoni da tastiera, ovvero gli haters. Non è la prima volta infatti per Caterina che viene criticata pesatamene da questi, pare però che questa volta ci sono andati giù pesante.

La conduttrice infatti è stata pubblicamente umiliata e insultata senza un vero motivo apparente, con parole fuori luogo, lasciando i fan della conduttrice e la stessa, senza parole.

La foto presa di mira è stata una in particolare dove Caterina si mostra in un bellissimo vestito fatto di paillette durante una festa in discoteca:

“La mia serata perfetta: ho cenato già con musica da disco, aspettando Roger Sanchez che ha mixato da sogno!!! All’una siamo andate via e pensare che un tempo all’01:00 ci si alzava dal ristorante. Ragazzi andate in discoteca ma non drogatevi, non ubriacatevi, è così bello essere presenti a noi stessi sorridendo alla vita!“.

Ma di li a poco sono arrivati commenti davvero fuori luogo in cui la conduttrice viene insultata e criticata in malo modo:

“Hai dei lineamenti orribili in queste foto. Proprio brutta. Ritorna in pausa social… Si stava molto meglio senza le tue cagate online“

ma non è l’unico commento, a seguire infatti sono arrivati altri insulti alla conduttrice:

“Sei un mostro”

Fortunatamente a difenderla da questi attacchi, i fan che hanno senza pensarci due volte, difeso la conduttrice:

“Ma perché tutti questi commenti negativi su una 40enne conduttrice televisiva che va a ballare in una sera d’estate in vacanza e che ti vuol dare un ovvio buon consiglio da mamma? Che non sia più bella e interessante come lo era fino a qualche anno fa quando conduceva Detto Fatto è verissimo…ma questi attacchi personali e così volgari e violenti non hanno alcun senso“.

Nonostante gli risulti, la conduttrice sembra essere sempre felie e spensierata, fregandosene dei commenti e vivendosi la sua vacanza insieme alla sua bellissima famiglia.