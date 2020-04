Incidente domestico per la figlia di Caterina Balivo: ‘Rimasta chiusa in bagno’

Caterina Balivo, incidente domestico per la piccola Cora durante il format My Next Book: ecco cosa è successo

Tra i volti più amati della televisione italiana vi è, senza alcun dubbio, Caterina Balivo. La conduttrice partenopea è riuscita a conquistare il pubblico non solo per la sua indiscussa bellezza, ma soprattutto per il suo splendido sorriso e la sua simpatia. A causa dell’emergenza sanitaria covid-19, non può recarsi negli studi di Vieni da Me e, per questo motivo, ha deciso di continuare il suo lavoro sui Instagram con un nuovo format ma poco prima si è verificato un piccolo incidente domestico: ecco cosa è successo.

Caterina Balivo, incidente domestico

L’emergenza sanitaria impone ai cittadini di rimanere in casa per limitare la diffusione del virus. Da un po’ di settimane a questa parte, Caterina Balivo non può recarsi negli studi del noto programma della RAI e, per questo motivo, insieme a suo marito ha dato vita ad un nuovo ed entusiasmate format sui social. Di cosa si tratta? La conduttrice napoletana, insieme a suo marito Guido Maria Brera, ha creato una rubrica su Instagram ‘My next book’. Un’iniziativa molto coinvolgente che consiste nell’intervistare autori di libri non ancora letti, mediante quotidiane dirette social.

Poco prima della diretta, la figlia più piccola della coppia ha spaventato i suoi genitori.

Cora si chiude in bagno

La piccola Cora, infatti, a avrebbe trovato il modo di chiudersi in bagno, facendo spaventare i genitori e mettendo Caterina Balivo in difficoltà, che ha dovuto necessariamente ritardare la sua diretta su Instagram.

Per fortuna, tutto si è risolto..solo un grande spavento per la conduttrice e suo marito.

