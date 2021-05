La conduttrice ormai sui social è attivissima. Proprio ai suoi fan Caterina Balivo ha mostrato l’incidente tra i fornelli.

Nonostante tutto, Caterina Balivo, ai suoi fan mostra sempre un largo sorriso. In piedi di buonora, Caterina per i figli si cimenta in cucina ma combina un grosso pasticcio.

La cucina forse non fa per lei. La conduttrice Rai però ce la mette sempre tutta in tutto quello che fa e comunque, con i suoi tentativi malriusciti, sa sempre mettere il buon umore.

Caterina Balivo, incidente tra i fornelli: ecco cos’è successo

La conduttrice non ha mai fatto mistero di non essere una grande chef. Caterina Balivo però è una donna molto curiosa che ama mettersi alla prova e ovviamente, come ogni mamma, non riesce a dire di no ad una richiesta così dolce come quella che i suoi due figli le hanno fatto.

I suoi due bambini, Cora e Guido Alberto, le hanno chiesto di preparare delle crepe. Piatto piuttosto semplice, ma difficile per chi è inesperto soprattutto nella cottura.

Purtroppo fare il modo che l’impasto non lieviti troppo durante la cottura non è semplice, Caterina l’ha imparato a sue spese.

La Balivo impiastro in cucina

Nonostante la buona volontà, purtroppo le crepe non sono riuscite esattamente come volva. Caterina ha ammesso di aver fatto il suo meglio postando le foto del suo lavoro tra i fornelli. L’incidente non è sfuggito ai fan.

Giovanni Ciacci suo collega e amico non ha esitato nel notare, infatti, che l’impasto sembrava troppo spesso per delle crepe classiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)



Caterina ha ammesso l’errore e ha chiesto ad alcuni followers come poter migliorare e riuscire a renderle meno spesse, perché alcune in effetti avevano le sembianze di frittate.

Siamo sicuri che Caterina saprà fare di meglio con qualche consiglio dato da esperi nel settore che vedrà il suo lavoro.