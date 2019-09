Caterina Balivo, svela il sesso del bambino in grembo ‘Si allarga la famiglia di Vieni da me’ – Foto

Caterina Balivo felice in compagnia, si allarga la famiglia di Vieni da Me: “It’s a boy”

Da qualche settimana, Caterina Balivo, tiene compagni tanti telespettatori con l’appuntamento pomeridiano Vieni Da Me. Una trasmissione in cui la padrona di casa invita nel suo salotto personaggi del mondo dello spettacolo con tante interviste e sano divertimento. Per il programma della conduttrice napoletana arriva una lieta notizia: ecco l’annuncio sui social.

Caterina Balivo annuncia la gravidanza della sua amica

Da poche settimane, Caterina Balivo è tornata su Rai Uno con la sua seguitissima trasmissione pomeridiana ‘Vieni Da Me‘, che continua, dopo due stagioni, ha registrare successi in termini d’ascolto. La conduttrice napoletana è attivissima sui social e come tale non manca mai di condividere la sua quotidianità con il popolo del web. Con il tempo, la modella,originaria di Aversa, è riuscita a costruire uno speciale legame con il suo pubblico. Per questo ama condividere su IG sprazzi della sua vita privata.

Questa volta, Caterina Balivo ha stupito i fan con una notizia inaspettata.: un evento che ha emozionato la stessa presentatrice e che sicuramente farà felice anche il numeroso pubblico della trasmissione. Cosa è successo?

La lieta notizia sui social

La conduttrice napoletana, tramite il suo account IG, ha condiviso con i suoi seguaci una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Nel dettaglio, la modella napoletana ha condiviso una foto dietro le quinte di Vieni da Me ma non è sola. Con lei anche un membro dello staff.

Ed è proprio quest’ultima la vera protagonista dello scatto. Per quale motivo? La presentatrice, felice e sorridente, annuncia la gravidanza della sua amica, svelando anche il sesso. Ecco il messaggio della conduttrice napoletana:

“It’s a Boy. La famiglia di Vieni da Me si allarga. Auguri Roby”.

Congratulazioni a Roberta che prestò diventerà mamma di un bel maschietto.