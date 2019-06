Caterina Balivo imbarazzante ‘Ti tira ancora?!’: la conduttrice stuzzica Giorgio Mastrota

Caterina Balivo, a Vieni da me ha intervistato il re delle televendite Giorgio Mastrota sfociando in alcune domande un po’ imbarazzanti

Caterina Balivo e Giorgio Mastrota hanno un’ottima intesa. Nell’intervista a Mastrota fatta dalla conduttrice napoletana, nella sua seguitissima trasmissione pomeridiana, non sono di certo mancati doppi sensi e momenti divertenti e la conduttrice non perde occasione per stuzzicarlo lasciando tutti senza parole.

Vieni da me, Caterina Balivo e l’intervista a Giorgio Matrota ”Ti tira ancora?”

L’ospite di oggi della trasmissione Vieni da me di Caterina Balivo è stato il grande Giorgio Mastrota, e durante la sua intervista doppi sensi, umorismo e parolacce l’hanno fatta da padrone.

Giorgio è stato protagonista della categoria ”Domande al buio”. Il conduttore ha così parlato della sua compagna dicendo di essere pronto per sposarsi e fare anche un altro figlio.

La Balivo risponde subito in modo ironico dicendo:

Ti tira ancora?

Ma la battuta non ha suscitato l’effetto voluto, spiazzando Mastrota rimasto senza parole.

Nemmeno sui social hanno apprezzato l’uscita dell conduttrice definendola ”grezza”, dicendo che si trova in un programma televisivo e non in un bar con le amiche.

Giorgio ha poi continuato la sua intervista rispondendo alle domande del led, tra cui alcune un po’ cattive, parlando del matrimonio con Flo, della sua ex moglie e dei suoi figli.

Il futuro matrimonio di Giorgio ed i commenti di Caterina

Durante l’intervista si torna dunque a parlare del futuro matrimonio, che si terrà l’anno prossimo, di Giorgio con Flo.

Dopo queste dichiarazioni la Balivo ha ironizzato facendo riferimento al matrimonio fasullo che sarebbe dovuto avvenire tra Pamela Prati e Marck Caltagirone dicendo:

“Anche Mastrota ha lanciato un matrimonio fasullo.”

Ma Mastrota non perde tempo e risponde subito in modo molto diretto:

“Ma che c… te ne frega?”

Concludendo così lo scambio di battute. Giorgio ha finito la sua intervista parlando del luogo dove si svolgeranno le nozze, ovvero in montagna, e rivelando cosa gli piacerebbe fare: condurre il programma Linea Bianca.