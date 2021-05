Caterina Balivo, la gioia inaspettata: l’annuncio social che dà speranza

Caterina Balivo, nota conduttrice televisiva, ha condiviso con i suoi fan una bella notizia. Scopriamo quale.

La nota conduttrice tv nonchè ex modella, Caterina Balivo, nelle ultime ore ha annunciato l’arrivo di una splendida notizia che le ha portato un immensa gioia. Nello specifico la star sembra essere prossima alla vaccinazione.

Sarà Astrazaneca il vaccino che verrà somministrato a Caterina Balivo

Nonostante i suoi 41 anni la Balivo, sfruttando gli open days per i vaccini organizzati dalla Regione Lazio, è riuscita a mettersi in coda e durante le prossime settimane sarà chiamata all’appello.

La madre della conduttrice si somministrò il famoso lotto contaminato

Nello specifico in quel di Roma le verrà somministrato l’Astrazaneca, lo stesso che fu dato anche a sua madre. Sfortunatamente però, in quel caso capitò, si trattava del famoso lotto ritirato, tolto dal mercato perchè aveva causato diverse morti per trombosi in Sicilia.

Un episodio davvero sfortunato come tempistiche dato che la donna è stata sottoposta al vaccino poco prima venisse ritirato dal mercato mettendo in ansia l’intero nucleo familiare.

“Quando ho sentito la notizia, mia mamma aveva appena fatto la dose proprio del lotto ritirato. Quando leggi queste notizie e conosci persone a te care che l’hanno fatto la prima cosa che fai è chiamarle e chiedergli: ‘Come state?'”.

La storia, infine, si concluse con la sorella di Caterina, medico, che consigliò a sua madre di evitare di effettuare la seconda dose date le possibili complicazioni.

Ricordiamo, infatti, come la vicenda del lotto gettò scetticismo attorno a tutto il piano vaccinale con conseguenti forfeit alle prenotazioni che hanno dato ulteriori grattacapi all’organizzazione degli appositi centri.

Non resta, quindi, che aspettare per sapere con precisione in cui la conduttrice tv si sottoporrà alla cura anti covid.