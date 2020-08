Caterina Balivo: ‘Voglio il c*lo di Wanda Nara: a mio marito piace’

View this post on Instagram

Lei gioca con il gatto, Guido Alberto fa il dettato con il nonno dietro “lauta ricompensa” ed io riguardo le foto di ieri. Festina per Cora con i nonni e penso a quanto siano fortunati i miei figli a vivere una infanzia serena come l’ho vissuta io. Ci sono tante cose che non vanno in questo mondo… ma quelle che toccano ai più piccoli mandando la mia testa fuori uso. Il nostro compito è vigilare, aiutare e se veniamo a sapere di cose orribili denunciare. Grazie a tutti voi per i tanti messaggi di auguri per la mia principessa 💖 #caterinabalivo #caterinasecrets