A Vieni Da Me Caterina Balivo ha fatto una serie di gaffe che hanno lasciato senza parole gli spettatori. Ecco cosa è accaduto.

In questi giorni di tensione per l’emergenza da coronavirus si devono sempre soppesare le parole ma capita di fare delle gaffe. È quello che è accaduto anche a Caterina Balivo durante la diretta.

Caterina Balivo e la paura da coronavirus

La conduttrice della trasmissione portante del pomeriggio di Rai1 ossia Vieni da Me sta affrontando questo periodo di tensione come tutti a causa del coronavirus.

La Balivo è anche una mamma ed ha due bimbi piccoli, nonostante questo ogni giorno è in onda per cercare di portare un po’ di serenità e spensieratezza nelle case delle persone che sono in quarantena.

Anche il programma di Caterina però deve rispettare come tutti gli altri alcune regole di base come ad esempio non avere la presenza di pubblico e mantenere una distanza di un metro tra gli ospiti presenti.

Proprio la Balivo aveva annunciato via Instagram questa novità ammettendo di essere comunque preoccupata come tutti per la situazione.

Forse anche per la tensione e per le molte notizie di attualità che si susseguono, la conduttrice ha commesso una gaffe proprio sull’argomento del coronavirus.

Caterina ha infatti è entrata in studio e ha commentato il nuovo decreto del governo che indica di restare a casa fino al 3 aprile con poche deroghe:

“Avete sentito, da domani l’Italia deve rimanere in casa”

In realtà il decreto è già attivo dalla giornata del 9 marzo dunque è della massima importanza che le norme vengano seguite da tutti e al più presto.

La gaffe su Detto Fatto: “Anni di tutorial”

Non è stata però l’unica gaffe di Caterina che ultimamente ha fatto ridere tutti in studio con l’episodio del formaggio “podalico” invece di Podolico come correttamente si chiama.

La gaffe dell’ultima puntata di Vieni Da Me potrebbe anche dai più maliziosi essere considerata una frecciatina alla trasmissione Detto Fatto.

La Balivo infatti commentando la storia di due delle ospiti che volevano presentare un tutorial di trucco a distanza, ha infatti esclamato:

“Dopo sei anni sono scappata dai tutorial e ora li ritrovo qui?”

La Balivo infatti ha condotto a lungo il programma di Rai2 che poi ha accolto la bravissima Bianca Guaccero, e per Caterina passare a Rai1 con Vieni Da Me è stato un bel salto.

Chissà se Bianca risponderà o lascerà correre la battuta di Caterina?