‘È di Fabrizio Frizzi’ Caterina Balivo allibita, la risposta del concorrente lascia senza parole

È rimasta senza parole Caterina Balivo a causa di una telefonata in diretta che ha scioccato tutti. Cosa è stato detto di Frizzi.

Gelo in studio a Vieni da Me per la telefonata che riguarda Frizzi, Caterina Balivo scioccata. Cosa è accaduto.

La telefonata su Fabrizio Frizzi

Nessuno poteva mai pensare di assistere ad una simile scena né tantomeno Caterina Balivo sempre attenta e sensibile.

Stiamo parlando di quello che è accaduto nella puntata del 6 marzo di Vieni da Me in onda tutti i pomeriggi su Rai1.

Nel programma vi è uno spazio particolarmente apprezzato dal pubblico, che può partecipare da casa al gioco in trasmissione.

Il quiz, che ricorda gli storici giochi tv dei programmi anni ’90, consiste nel dover indovinare a chi appartiene la casa di cui viene mostrata una foto.

Il concorrente da casa deve allora indovinare il personaggio vip misterioso.

Dopo la gaffe sul formaggio “Podolico” fatto dalla Balivo pochi giorni fa, ora è la volta di uno scivolone ben più grave fatto da uno spettatore.

Il concorrente infatti alla domanda su chi fosse il proprietario della casa ha risposto:

“È di Frizzi”

Caterina appena sentito la risposta è rimasta senza parole e tra gli altri ospiti e tecnici di studio è calato il gelo.

La Balivo ha allora risposto cercando le parole più corrette per superare il momento di crisi che il ricordo di Fabrizio aveva ovviamente scatenato in tutti.

“Frizzi non c’è più, forse intendeva la casa di Carlotta Frizzi”

La commozione per la perdita del conduttore così amato da tutti scomparso nel 2018 è ancora una ferita viva e Caterina, come tutti i colleghi di Frizzi, è sempre scossa quando sente il suo nome.

Caterina sola in studio cosa è accaduto

La Balivo conduce il programma Vieni da Me ogni pomeriggio ormai da svariati anni e per il pubblico di Rai1 è una presenza fondamentale.

Con la sua dolcezza e simpatia riesce infatti a conciliare momenti divertenti ad altri commoventi e delicati senza mai cadere nel trash.

Il pubblico della Balivo le lascia sempre commenti positivi sul suo modo di condurre anche sui social.

Ultimamente una foto di Caterina su Instagram ha un po’ allarmato i fan che l’hanno vista con uno sguardo triste e con gli occhi lucidi.

Caterina ha infatti annunciato che anche il suo programma si sarebbe adeguato alle disposizioni contro il coronavirus e sarebbe dunque andato in onda senza pubblico in studio.

Per la conduttrice napoletana sempre frizzante ed allegra non sarà facile e la preoccupazione per la situazione attuale in Italia è palese ma può contare sul sostegno dei fan da casa e sul web.