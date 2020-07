Caterina Balivo, la famiglia si allarga: arriva un altro maschietto, la lieta notizia

Un dolcissimo benvenuto quello che Caterina Balivo ha voluto dare al nuovo arrivato in famiglia. La conduttrice dà ai fan la notizia

“Benvenuto”: questo il messaggio lanciato da Caterina Balivo su Instagram per aprire le porte della propria vita a un nuovo inquilino in casa. In molti hanno pensato si trattasse dell’arrivo di un nuovo figlio.

La bella conduttrice campana, però, non è incinta: ha semplicemente comunicato ai suoi fan l’arrivo di un nuovo animale in casa. Si tratta di un tenero gattino tigrato, che sicuramente darà tanta gioia all’intera famiglia.

Caterina Balivo, la famiglia si allarga

Anche se in molti hanno pensato che Caterina fosse in dolce attesa, si sono dovuti ricredere. L’annuncio su Instagram della conduttrice di Detto Fatto ha creato, sì, confusione tra i suoi seguaci ma la questione è stata – sin da subito – chiarita.

La Balivo, infatti, ha annunciato l’arrivo di un nuovo amico a quattro zampe in casa. Si tratta di un tenero gattino tigrato. “Benvenuto”, questo il messaggio lanciato da Caterina che ha voluto far sapere ai suoi follower che la famiglia si allargava proprio con l’arrivo di questo tenero animaletto.

Caterina Balivo, il gatto per i suoi figli

La Balivo ha regalato il piccolo gattino ai suoi figli, Guido Alberto e Cora. Il gattino ha ricevuto già un nome, da come si può leggere dall’account personale della conduttrice televisiva.

“Benvenuto Ermes, messaggero di tenerezza”

: questa è la frase dedicata dalla Balivo al nuovo arrivato, un dolce gattino tigrato che allieterà i pomeriggi estivi dei bambini, portando tanto amore a tutti i componenti della famiglia.

I suoi follower sono rimasti incantati dalla bellezza del felino, lasciandogli tanti messaggi di benvenuto e complimentandosi con Caterina per la bellezza dell’animale scelto per i suoi figli.

Magari, tra qualche anno, la conduttrice annuncerà l’arrivo di un cagnolino o di un altro animale da compagnia e – chissà – forse anche di un altro bebè? Chi vivrà, vedrà.