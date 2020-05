Caterina Balivo, nodulo sospetto ‘Dovrò operarmi’: i risultati dell’ecografia sui social

Caterina Balivo, ecografia al piede e poi la scoperta: ecco cosa ha la conduttrice napoletana

Tra i volti più amati e seguiti del piccolo schermo vi è, senza alcun dubbio, quello di Caterina Balivo. La conduttrice napoletana è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico non solo per la sua straordinaria bellezza e per il suo carismatico sorriso, ma soprattutto per il suo talento. In queste ore, ha condiviso sui social una notizia che ha allarmato i fan: si è recata in ospedale per effettuare un’ecografia al piede, ecco i risultati dell’esame.

Caterina Balivo: ecografia al piede

In questo periodo di emergenza sanitaria per il nostro Paese, Caterina Balivo è riuscita ad intrattenere al meglio il suo pubblico virtuale, grazie anche al successo inaspettato del suo nuovo format Smart, My next book, nato in sinergia col marito, lo scrittore Guido Maria Brera. L’obiettivo di questo formato è quello di incentivare scrittori anche emergenti di convincere il pubblico a leggere il proprio manoscritto.

La conduttrice napoletana ha un bellissimo rapporto con i suoi seguaci e non manca mai di condividere con loro i momenti più importanti della sua vita quotidiana. All’alba di ieri, ha condiviso una serie di IG stories nelle quali informava i fan che era pronta per recarsi in ospedale per un’ecografia al piede.

Le parole della conduttrice napoletana

“Uscire di casa a quest’ora: perché? Ora ve lo dico”, esordisce Caterina nelle sue IG Stories.

La conduttrice napoletana ha poi aggiunto:

“Prima del Coronavirus a un certo punto sento sul collo del piede qualcosa di duro. Che cos’era? Non lo so: facciamo l’ecografia”.

Dopo la visita, il Volto di Vieni Da Me rassicura i suoi follower:

“Tutto perfetto, ecografia fatta: praticamente ho questa ciste sul collo del piede che dovrò togliere oppure in estate va via”.

