Caterina Balivo si bagna troppo ‘Capez**li in vista’: la conduttrice mostra le curve sui social – Foto

Caterina Balivo, conduttrice di Vieni da Me, ha pubblicato un post su Instagram di una doccia sensuale. Ecco cos’è successo

Caterina Balivo si è lasciata andare ad un dolce augurio di buon Ferragosto ai suoi seguaci sul suo social preferito: Instagram. Gli auguri sono stati fatti tramite un paio di scatti davvero sensuali.

La conduttrice augura buon ferragosto a tutti

La talentuosissima conduttrice ha condiviso due istantanee in costume da bagno mentre saliva a bordo di un’imbarcazione. Con il doccino tra le mani, la Balivo spruzza acqua e fa un sorriso sornione da un “enorme” paio di occhiali da sole.

«Buon Ferragosto a tutti !!!!!!!!»

Queste le parole pubblicate sotto al post da parte di Caterina Balivo, e le repliche dei fan sono piombate tramite i commenti su Instagram.

In moltissimi tra i suoi seguaci le hanno augurato per ricambiare la sua gentilezza un felicissimo Ferragosto in famiglia, ma non sono stati risparmiati le risposte piccanti e molte critiche.

Tutti i commenti sotto il post di Caterina Balivo: molti non sono positivi e non apprezzano la foto della conduttrice

La prima giunge proprio dallo speaker di Kiss Kiss Italia Pippo Pelo, che le commenta:

«Una volta ho fatto il giudice alla finale di Miss Maglietta bagnata, tu avresti vinto».

Un ennesimo follower le ha rivolto degli apprezzamenti:

«Sei troppo figa! A quasi 40 anni sei la più bella indiscussa.. inoltre il tempo ti migliora sempre!».

Non sono mancate le critiche a tal proposito:

“Sei molto bella, ma usi sempre i costumi della nonna”

Le ha scritto un uomo, suo followers su Instagram. Un commento che non è stato particolarmente apprezzato da Caterina Balivo, che è sempre molto attenta ai suoi look e a non mostrare troppo ( più del consentito ).

“Sei sempre più vecchia in tutto quello che fai”

“Sei antica come la tv che fai”

Insomma, la doccia di Caterina Balivo non è stata tra le più apprezzate!