Caterina Balivo, la dieta contro il tumore ‘Non so se riesco a finirla: la conduttrice racconta il suo programma detox

Caterina Balivo, la dieta contro il tumore ‘Non so se riesco a...

Caterina Balivo condivide con i suoi fan il suo segreto per tenersi così in forma, parlando della su dieta ”particolare”

La conduttrice, Caterina Balivo, condivide con le moltissime persone che la seguono il segreto della sua forma fisica, raccontando la sua dieta.

Caterina Balivo come tiene lontano il tumore

E’ tempo do tornare al lavoro anche per Caterina Balivo, che proprio negli ultimi giorni tramite le sue Instagram stories si è ripresa durante le prove del suo show ”Vieni da me”.

Il programma riprenderà a breve e, la conduttrice si sta preparando per tornare nelle case di molti Italiani.

La Balivo oltre a questo, mostra il suo pranzo parlando così della dieta particolare a scopo preventivo che sta seguendo. Ma di cosa si tratta?

Caterina, ha spiegato che non sta seguendo questa dieta per dimagrire, lo ha ribadito più volte, ma con lo scopo di prevenire eventuali malattie come il tumore che potrebbero presentarsi. Una dieta preventiva che combatte queste terribili malattie.

Per 5 giorni dovrà bere un frullato composto da pomodori ed insieme mangiare dei cracker al cavolo. La Balivo ha spiegato di seguirla per tenere lontane le patologie più temibili che insorgono su terreno fertile quando l’organismo è in subbuglio.

Il ritorno di ”Vieni da me”

Come già accennato, a breve ritornerà il programma ‘‘Vieni da me”. Padrona di casa Catarina Balivo e, nella nuova stagione saranno presenti molti nuovi ospiti.

La prima puntata andrà in onda il 16 Settembre e, Caterina mostra nelle sue Instagram stories le prove ed i preparativi per preparare al meglio la nuova stagione del programma.

La conduttrice ha raccontato un po’ i suoi giorni in questo periodo così frenetico, parlando anche dei suoi due bambini.

Il più grande Carlo Alberto proprio in questi giorni ha iniziato ad andare in una nuova scuola la più piccola invece, Cora, mentre lei è impegnata con il suo lavoro sta con i nonni.

Non ci resta che aspettare qualche giorno per vedere le nuove puntate di ”Vieni da me”.