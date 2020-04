Caterina Balivo in quarantena ‘È veramente dura’: la confessione della conduttrice

Caterina Balivo svela su Instagram i dettagli della sua quarantena: ‘E’ veramente dura’, le parole della conduttrice sui social

Uno dei volti più amati della televisione italiana è, senza alcun dubbio, Caterina Balivo. La conduttrice napoletana è riuscita a conquistare il pubblico non solo per la sua indiscussa bellezza, ma soprattutto per il suo sorriso e la sua simpatia. A causa dell’emergenza sanitaria covid-19, non può recarsi negli studi di Vieni da Me e, per questo motivo, ha deciso di continuare il suo lavoro sui social: ecco la splendida iniziativa.

Caterina Balivo: la nuova rubrica social

Il suo lavoro continua sui social. Caterina Balivo, infatti, è impossibilitata a raggiungere gli studi televisivi a causa dell’emergenza sanitaria per coronavirus. Nonostante questo, la conduttrice napoletana, insieme a suo marito Guido Maria Brera, ha creato una nuova rubrica su Instagram ‘My next book’. Questo progetto consiste nell’intervistare autori di libri non letti dal volto della RAI, tramite costanti e quotidiane dirette social.

Sempre tramite il suo account Instagram, la modella ha voluto svelare dettagli riguardanti la sua routine quotidiana. Ed in particolare della giornata di ieri. Ecco cosa ha detto sui social.

Le parole della conduttrice napoletana

La conduttrice di Vieni Da me ha voluto condividere dettagli della sua quarantena. In particolare, Caterina Balivo, come molte donne è alle prese con i suoi pargoli ed è veramente difficile gestirli soprattutto quando non è possibile uscire di casa. ‘Sto facendo finta di stare ancora sotto la doccia, perché non li sopporto più’, inizia così il suo racconto.

Ovviamente, ama profondamente i suoi figli così come suo marito, ma un momento di stanchezza è comprensibile.

