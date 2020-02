Taglia tutti i capelli, Caterina Balivo: drastico cambio look: la conduttrice sorprende tutti

Taglia tutti i capelli, Caterina Balivo: drastico cambio look: la conduttrice sorprende...

La conduttrice Caterina Balivo ha annunciato una novità su Instagram che i suoi fan non si aspettavano, ecco cosa ha dichiarato

L’amatissima Caterina Balivo ha sconvolto tutti i suoi numerosi fan mostrandosi come non l’avevamo mai vista annunciando grandi cambiamenti per lei, ecco la foto già diventata virale.

Caterina Balivo amata in tv e sui social

La conduttrice Caterina Balivo ha sempre un grande seguiti di pubblico che l’ha apprezzata alla conduzione dei suoi ultimi programmi tutti di gran successo.

La Balivo incanta perché è una bellezza non costruita, ha una personalità molto forte senza essere mai aggressiva o maleducata, ed è a suo agio con il pubblico.

La sua spontaneità, la stessa che mette nella vita “normale” traspare anche nello studio di Vieni da Me di Rai1, una delle trasmissioni più seguite del pomeriggio.

Nel programma infatti l’ambiente è così caldo e familiare, che i personaggi televisivi si scoprono raccontando le loro storie, spesso complesse o dolorose, come fossero davvero in famiglia.

Alcuni momenti sono infatti diventati cult, come l’intervista sulla lavatrice.

Anche sui social Caterina è molto seguita ed è qui che ama dare le notizie che la riguardano.

Il cambiamento inaspettato

I profili social di Caterina Balivo sono sempre pienissimi di fan che la seguono costantemente e a cui la loro beniamina racconta tutto.

Spesso scatti di vita normale, assieme agli amori della sua vita, il marito ed i due figli, si alternano a scatti sul set anche per immortalare momenti divertenti.

L’ultima foto che la ritrae annuncia grandi cambiamenti ed i fan si sono già mobilitati per lasciare centinaia di like e commenti.

Caterina infatti mostra nello scatto il nuovo taglio di capelli, a caschetto spettinato che insieme alla sua espressione raggiante la fa assomigliare sempre ad una ragazzina.

“Ho dato un piccolo taglio ai capelli ma mai a voi che ci seguite sempre con affetto”

Ha scritto Caterina sotto la foto ed ha poi annunciato che in occasione della settimana di Sanremo, anche la sua trasmissione Vieni da Me, seguirà l’evento con l’inviato speciale Francesco Facchinetti.