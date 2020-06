Si bagna tutti in mezzo alla zona intima, Caterina Balivo stuzzica la fantasia dei fan con scatti bollenti

Caterina Balivo incantevole su Instagram, lo scatto in piscina manda in tilt la rete: la conduttrice napoletana baciata dal sole

Dopo una lunga e brillante stagione televisiva, Caterina Balivo ha deciso di staccare la spinta e godersi il meritato relax. Nelle ultime settimane, la conduttrice napoletana ha ufficializzato il suo addio al programma ‘Vieni Da Me’, c’è qualcos’altro che bolle in pentola per lei? Non è ancora chiaro, ma la cosa certa è che sui social si mostra serena e più bella che mai. L’ultimo scatto condiviso ha mandato in visibilio il web: indossa un costume da bagno che ben valorizza il suo fisico e le sue forme.

Caterina Balivo: incantevole su Instagram

E’, senza alcun dubbio, uno dei volti più amati del piccolo schermo. Caterina Balivo è riuscita a conquistare un’ampia fetta di pubblico non solo per il suo talento ma anche per la sua straordinaria bellezza e il suo splendido sorriso in grado di mettere buon umore a tutti.

Dopo ben due anni al timone del programma della Rai ‘Vieni Da Me’, la conduttrice napoletana dice addio alla trasmissione. A tal proposito, ospite di Tvtalk ha confessato:

“Ho deciso di mollare perché a me piacciono le sfide – aveva confessato la presentatrice -. Questa è una sfida meravigliosa partita lo scorso anno contro corrente, piano piano abbiamo portato la nave in porto, riuscendo anche a fare cose sperimentali con dei giovani e mi sentivo contenta di aver fatto questo grande lavoro e penso non avessi più l’energia di fare un altro anno di ‘Vieni da me’. Nel rispetto per il pubblico e per le mie sensazioni ho preferito lasciare”.

Oggi si gode il suo meritato relax e, ultima foto caricata su Ig, manda in tilt la rete.

La conduttrice napoletana in costume

Caterina Balivo ha condiviso uno scatto che la ritrae in bikini blu con addosso una fascia per capelli. Il costume valorizza il suo fisico da urlo, ma soprattutto il décolleté esplosivo.

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Il vento le solleva la gonna ‘Sei senza slip!?’: Caterina Balivo, incidente bollente in giardino: la conduttrice prova a coprirsi