Caterina Balivo in bagno in intimo, lo scatto bollente fa impazzire i fan – Foto

Caterina Balivo in bagno in intimo, lo scatto bollente fa impazzire i...

Caterina Balivo ha infiammato il web con il suo ultimo scatto in intimo. La conduttrice di Vieni da Me manda i fan in delirio

Caterina Balivo è tra le conduttrici più seguita sui social e in Tv. Grazie alla sua professionalità, simpatia e bellezza è riuscita a conquistare l’attenzione e la stima del pubblico italiano il quale la segue giornalmente a ‘Vieni da Me’ durante le sue intervisti ai volti noti della televisione.

La conduttrice di ‘Vieni da me’ ama inoltre aggiornale il suo profilo social, con scatti sempre nuovi, con i quali ammalia i suoi follower. Con la sua ultimo foto pubblicata, l’ex Reginetta di Bellezza, sposata con Guido Maria Brera, ha letteralmente infiammato il web, scopriamolo insieme.

Lo scatto social infiamma il web

Con il suo ultimo scatto social, Caterina Balivo ha infiammato gli utenti che seguono il suo profilo.

La conduttrice di Vieni da Me, si mostra infatti seducente e sorridente in intimo, mentre indossa una delicatissima vestaglietta di seta di un colore viola ciclamino, che fascia alla perfezione le sue curve morbide mettendo in mostra le sue cosce. Mentre la sua scollatura lascia largo spazio all’immaginazione.

Un capo d’abbigliamento semplice ma allo stesso tempo molto sensuale, il suo capo preferito per andare a dormire.

La reazione dei follower scatenati

Lo scatto pubblicato poche ore fa ha conquistato subito gli utenti, ricevendo subito numerosi like e commenti.

I follower si sono letteralmente scatenati in una serie di apprezzamenti più o meno spinti, atti a valorizzare la bellezza mediterranea della conduttrice partenopea.

Tra i diversi messaggi ne è spiccato sicuramente quello di un utente che come molti ha sentito accendere il desiderio dopo aver visionato lo scatto della stupenda Caterina Balivo in intimo (l’articolo continua dopo lo screenshot):

Ecco lo scatto con cui la conduttrice di ‘Vieni da me’ che ha infiammato il web: