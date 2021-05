Caterina Balivo, attaccata per la foto in bikini: la conduttrice asfalta gli...

Il momento di relax di Caterina Balivo è stato rovinato dagli haters: scopriamo cosa è successo.

La conduttrice è continuamento sotto attacco, ma lei sa bene come difendersi e non ci pensa due volte a rispondere per le rime.

Caterina Balivo, da conduttrice a influencer

La bellissima showgirl da quando si è presa una pausa dal piccolo schermo, ormai la vediamo solamente sui social, dove posta ogni giorno la sua quotidianità.

Lei è una delle conduttrici più amate della televisione italiana.

Caterina è nata a Napoli e grazie alla sua bellezza e talento è riuscita ad emergere nel mondo dello spettacolo.

Tutti si ricorderanno che nel 1999 partecipò a Miss Italia, classificandosi al terzo posto, nonostante abbia sfiorato la vittoria è stata una bella soddisfazione.

Ma il vero successo arriva soprattutto quando conduce tre trasmissioni di successo come “Uno Mattina”, “Detto Fatto” e “Vieni da me”.

Ora però la Balivo è una vera star sui social network.

Non perde mai l’occasione per mostrare i suoi outfit alla moda e degli scatti davvero sensuali.

Ma come ogni personaggio pubblico è amata quanto detestata da qualche haters antipatico.

Caterina contro i suoi haters

Poco fa la bellissima conduttrice ha condiviso con i suoi 1,4 milioni di follower uno scatto stupendo.

Caterina si è mostrata in mezzo al mare sopra una barca lussuosa, mentre sfoggia un bellissimo costume rosso con un coprispalle estivo bianco quasi trasparente.

La posa è veramente da diva, impossibile non apprezzare il sensuale scatto mentre si rilassa davanti allo splendido tramonto.

A rovinare la magia c’è sempre qualche hater, uno in particolare ha commentato il post dicendo:

“Ma quanto tempo hai da perdere? sempre sui social”

La risposta di Caterina non si è fatta tanto attendere, infatti ha scritto:

“Io ci lavoro…tu?”

Ma non è l’unica lamentela, dato che in moltissimi si sono scagliati contro la conduttrice per il suo utilizzo di Instagram e non sono mancati i commenti del tipo “Ti porti sempre appresso il fotografo?”.

Non è finita qui, perché gli hater, non soddisfatti, hanno continuato ad attaccarla per il suo fisico dicendole “Sei cicciottella eh”, “Ha la pancia gonfia”, “Te la tiri un po’ scendi dal piedistallo”.

A tutti questi attacchi lei ha semplicemente risposto:

“Molto cicciottella” .

I suoi fan sono venuti in suo soccorso e l’hanno riempita di splendidi complimenti, apprezzando le sue bellissime forme.