Caterina Balivo dopo le analisi costretta a prendere farmaci: la conduttrice lo rivela sui social

Caterina Balivo ha dovuto fare delle analisi perché negli ultimi gironi non stava assolutamente bene. Lei, mamma e conduttrice impegnata, dovrebbe riposare

La bellissima conduttrice partenopea Caterina Balivo sui social ha rivelato di avere dei problemi di salute. La bella Caterina, infatti, non sta bene da qualche giorno e ovviamente non ha voluto nasconderlo ai suoi fan postando nelle sue storie tutto quello che le stava accadendo.

Caterina Balivo costretta a prendersi dei farmaci

La conduttrice napoletana Caterina Balivo condivide tutto sui social con i suoi fan. Questa volta non cose belle, ma niente di preoccupante. Sono giorni che la presentatrice va in onda, a Vieni da me, non in ottima forma. Qualcuno se ne è accorto. Sembra distratta, in realtà non sta molto bene.

Purtroppo, in questi giorni sta girando una forma influenzale davvero brutta che colpisce sempre più persone. Probabilmente anche lei ne è stata colpita. Infatti, la conduttrice è stata costretta ad andare dal medico.

Caterina si fa le analisi e prende medicine

La simpatica Balivo ha rivelato, nelle sue ultime stories, che ha dovuto prendere delle augumentin per via della febbre che stava cominciando a salite. Ha fatto anche della analisi per sincerarsi che si trattava di influenza. Adesso tutti aspettano di capire se riuscirà ad andare in onda domani con il suo seguitissimo Vieni da me.

Ormai il pubblico si è affezionata a lei e al suo programma. E’ un ottimo mix di intrattenimento e emozioni. Grazie alle sue interviste abbiamo potuto scoprire lati della sua persona e dei suoi ospiti che non conoscevamo.

Ovviamente è umana anche lei, può capitare un momento down. Aspettiamo di vederla in onda come sempre anche perché oggi è la sua ultima puntata settimanale. Adesso che Uomini e donne non va più in onda, la concorrenza è azzerata, quindi sarebbe un vero peccato.