Caterina Balivo racconta tramite i social la sua piccola disavventura di viaggio verso le vacanze, riguardo un guasto tecnico “Un uccello ha colpito l’aereo…”.

Caterina Balivo in partenza per le vacanze, raccontando il guasto avuto dall’aereo su cui viaggiava a causa di uno scontro con un uccello. La conduttrice campana era partita per le vacanze con il marito Guido Brera e i figli Guido Alberto e Cora, quasi 3. Durante i preparativi per il decollo per la Sicilia, si è verificato un piccolo incidente.

Il racconto della Balivo

A raccontare l’accaduto che si è fortunatamente concluso per il meglio è la stessa Caterina, attraverso una serie di stories su Instagram. Il decollo è stato ritardato a causa di un piccolo incidente:

“Un uccello ha colpito il nostro aereo, ma dobbiamo vedere il lato positivo. Siamo seduti al bar a mangiare una focaccia e una pizza.”

In conclusione Caterina ha chiesto quando si partirà.

Caterina Balivo ha avuto una piccola disavventura, senza però avere cattive conseguenze, dato che poche ore condivideva le prime stories dalla Sicilia, augurando buone vacanze.

Il presentimento della Balivo

Un episodio non raro, che ha costretto a far atterrare l’aereo e far cambiare ai passeggeri di velivolo. Caterina Balivo aveva avuto un presentimento condiviso nel suo post prima delal partenza.

Il marito era alla guida con gli auricolari per la musica e per questo che è stato criticato. Caterina aveva corredato il tutto con una frase un po’ particolare

“Da stasera starò con tutta la mia famiglia. Un po’ di ansia per il volo c’è ma già so che appena decollati sarà andata via”.

La Balivo ha deciso di prendersi un anno sabbatico dalla TV, per dedicarsi alla famiglia e ai figli di 7 e 3 anni. Nonostante la paura e l’attesa mangiando pizza ha mantenuto la calma ed il sorriso.