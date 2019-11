Caterina Balivo, lo straziante addio alla conduttrice sui social: il commovente post

Caterina Balivo in lutto, il lungo messaggio di addio sui social: ” Non dimenticherò mai i tuoi preziosi insegnamenti…Buon Viaggio”, il commovente post su Instagram

La conduttrice napoletana è molto attiva sui social dove è solita condividere con i suoi seguaci i momenti più importanti della sua vita quotidiana, anche quelli meno belli. Non molte ore fa, Caterina Balivo ha scritto un lungo messaggio di addio dedicato ad una sua cara amica, venuta a mancare ieri.

Caterina Balivo addio a Elda Lanza

Il mondo della televisione italiana è in lutto per la scomparsa della prima presentatrice della Rai: Elda Lanza. La donna è morta all’età di 95 anni. E’ nota al grande pubblico per aver creato la prima trasmissione tv per le donne con argomenti che spaziavano dalla moda, arredamento, cosmetica. Per oltre venti anni, ha lavorato per diversi programmi per il piccolo schermo e successivamente è riuscita a dare vita ad un’agenzia di comunicazione e alla stesura di libri di grande successo.

Negli ultimi anni, la giornalista è tornata in Rai ospite fissa di Caterina Balivo. Dopo la sua morte, la conduttrice napoletana le ha voluto dedicare un commovente messaggio su Instagram.

Il messaggio di cordoglio sui social

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore di tutte le persone che l’amavano. Non molte ore fa, Caterina Balivo ha condiviso su IG un video che la ritrae insieme ad Elda Lanza durante una puntata di Detto Fatto. Il post è stato accompagnato dal seguente messaggio di addio:

“Addio cara Elda Lanza… donna brillante, intelligente e visionaria. Tu che hai aperto la strada alle conduttrici donne in tv e per questo, tutte noi che facciamo questo lavoro, siamo in dovere di dirti ‘Grazie’.

E poi ha aggiunto: