Caterina Balivo toglie il costume: la foto al mare fa il pieno di like

Caterina Balivo dopo tanti anni ad indossare il costume intero, finalmente indossa un bikini. Il tripudio dei social dei social.

Caterina Balivo sta cambiando la sua vita, e l’ultima scelta è quella di tornare ad indossare un bikini al posto di uno intero. Il cambiamento si è visto anche durante il lockdown, quando ha ideato un format online che si chiama My next Book. Aveva pensato a questi appuntamenti per sostituire il programma Vieni Da Me. È stata aiutata dal marito scrittore Guido Maria Brera ed è stato molto apprezzato dal pubblico.

L’addio alla storica conduzione

Dopo la riapertura ed il ritorno alla conduzione di Vieni da Me, che Caterina ha fatto un annuncio shock, dando il suo addio al programma. Cosa che abbiamo già visto quando ha lasciato Detto Fatto ora condotto da Bianca Guaccero.

Caterina ha spiegato che non è stata una scelta facile, ma ora ha assolutamente bisogno si nuovi progetti lavorativi alcuni ancora inediti. Desidera proseguire con la propria crescita personale e lavorativa, cosa che può fare semplicemente mettendosi ancora in gioco dopo 15 di conduzione.

“per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva.”

Ha proseguito dicendo:

“E questi momenti così dolorosi per tutti, mi hanno insegnato a dare il giusto peso alle cose e quindi a trovare il coraggio di lasciare un porto prestigioso e sicuro come questo.”

Le vacanze al mare e il bikini

Ora si gode le vacanze prima di tuffarsi nella nuova avventura che l’assorbiranno in nuovi e misteriosi impegni professionali. Fino a qualche giorno fa era nella splendida isola di Favignana, insieme alle sue sorelle minori che si chiamano Francesca, Sarah e alla mamma Maria Rosaria Orabona.

Attualmente si trova in vacanza sulla costa di Gaeta. Ha postato per i suoi molti fan grazie ad uno scatto dove si mostra con un delizioso bikini e una collana particolare molto apprezzata. L’inquadratura le rende giustizia e la mostra in splendida forma. I commenti di apprezzamento sono stati tantissimi: