Catania, sparatoria in strada tra bande criminali: 2 morti e 4 feriti

La sparatoria è avvenuta ieri, sabato 8 agosto, nel quartiere Librino di Catania, in via Grimaldi. Ad esplodere i colpi, bande criminali rivali.

Almeno 6 le persone rimaste coinvolte nella sparatoria. Due sono morte, altre 4 sono rimaste ferite.

Far west a Catania

Scene da far west quelle a cui hanno assistito i residenti del quartiere Librino di Catania. La scorsa sera, sabato 8 agosto, due bandi criminali rivali hanno aperto il fuoco.

Al centro del contendere, lo spaccio di droga, che nel quartiere catanese è molto attivo. Come riferisce anche Il Mattino, sono almeno 6 le persone rimaste coinvolte nella sparatoria, avvenuta in via Grimaldi.

Due hanno perso la vita, altre 4 sono rimaste ferite. Sulla sparatoria indagano ora i Carabinieri del Reparto Operativo di Catania.

Le ipotesi degli inquirenti

Gli inquirenti stanno controllando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti in via Grimaldi e nelle arterie adiacenti.

Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Al momento non si esclude nessuna pista: né quella di un agguato di mafia, né quella di un regolamento di conti tra bande rivali per il controllo dello spaccio di droga.

Sembrerebbe che almeno due delle persone coinvolte nella guerriglia urbana viaggiassero a bordo di mezzi a due ruote.

Ad avviare l’inchiesta la Procura distrettuale di Catania.