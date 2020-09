Catania, in tre sullo scooter senza casco e con un neonato di 26 giorni: multa da 9mila euro

Catania, in tre sullo scooter senza casco e con un neonato di...

I due genitori del bambino sono stati fermati dalla polizia per un controllo. Contestati vari illeciti, tra cui la mancata assicurazione del mezzo.

L’uomo era anche senza patente: elevata una multa da oltre 9mila euro.

In tre sullo scooter senza patente né assicurazione

Viaggiavano a bordo di uno scooter, entrambi senza casco e con in braccio un neonato di appena 26 giorni. È quanto accaduto in pieno centro a Catania, dove una coppia di genitori si è vista addebitare una multa da 9.158 euro per vari illeciti.

Non solo la guida senza casco, ma anche lo scooter sprovvisto di assicurazione. L’uomo alla guida del mezzo, nonché papà del bambino, non aveva neppure la patente. La polizia li ha fermati durante un normale controllo in viale Grimaldi.

Motorino sequestrato e senza targa

I due genitori hanno raccontato agli agenti che stavano andando a far visita ad una parente residente in zona. Il motorino su cui viaggiavano, però, non solo era omologato per una sola persona, ma era anche sottoposto a fermo amministrativo.

Lo scooter, inoltre, era sprovvisto di documentazione ed era anche senza targa. A tenere in braccio il neonato, in una posizione alquanto precaria, era la la mamma del piccolo, mentre il papà era alla guida del mezzo a due ruote.

Gli agenti di polizia hanno quindi lasciato andare la coppia, per mettere al sicuro il neonato. Poi li hanno convocati in questura per il giorno seguente.

Ai due genitori imprudenti è stata elevata la pesante multa, mentre lo scooter è strato definitivamente sequestrato ai fini della confisca ed è stato affidato al soccorso stradale in giudiziale custodia.