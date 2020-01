Catania, crollo della palazzina: ricerche in corso tra le macerie

Sono in corso le ricerche sotto le macerie dopo il crollo della palazzina di Catania: ecco cosa è accaduto

A Catania il crollo di una palazzina ha improvvisamente fermato la città. In corso le ricerche tra le macerie.

Crollo della palazzina nel catanese

Come si evince su Ansa, sono ancora pochissime le notizie in merito al crollo della palazzina nel catanese. Il crollo è avvenuto questa notte tra Via Castromarino e Via del Plebiscito.

Uno dei residenti aveva già allertato i Vigili del Fuoco che erano a lavoro sul posto. Secondo il proprietario dell’abitazione andata distrutta – nessuna persona abitava al suo interno da un anno.

I Vigili del Fuoco hanno attuato un piano di evacuazione per sette famiglie e proceduto con il controllo con l’aiuto dei cani, per verificare se sotto le macerie ci fosse o meno qualche persona.

In aggiornamento