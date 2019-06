Orrore a Castellammare, bidello accusato di stupro a scuola: “Spiava tutte”

Un bidello è stato accusato di stupro nei confronti di una ragazza di 15 anni a Castellammare. Ma non sarebbe il primo episodio particolare dell’uomo!

Orrore a Castellammare dove un bidello è stato accusato di stupro per una studentessa di soli 15 anni. Cosa è accaduto?

Stupro a Castellammare in una scuola

Siamo a Castellammare di Stabia, nel noto Istituto Alberghiero, dove un uomo di 55 anni – bidello della scuola – è stato arrestato con l’accusa di molestie e stupro aggravato.

La tremenda vicenda si sarebbe compiuta all’interno di un magazzino, dove i ragazzi andavano a fumare o chiacchierare. Un luogo per loro sicuro, dove si rifugiavano per quei pochi minuti di pausa.

L’uomo avrebbe quindi abusato di una ragazza di 15 anni che ha sporto denuncia, e – come si evince da Il Mattino – anche nei confronti di una compagna di classe.

Ma già in passato il bidello era stato messo sotto la lente di ingrandimento, per alcuni comportamenti non corretti. Sembra infatti che abbia spiato in più occasioni delle ragazzine mentre si trovavano in bagno.

In quel periodo l’uomo se la cavò solo con un ammonimento verbale e con lo spostamento in un altro istituto.

Ora è stato disposto l’arresto per l’uomo, per violenza sessuale aggravata ai danni di persone minorenni – a seguito di una ordinanza ai domiciliari con emissione da parte del Gip di Torre Annunziata.

Si dovranno attendere ulteriori indagini per comprendere cosa accadrà nel prossimo futuro, accertando anche i fatti di cui sopra anche con la testimonianza dei vari studenti.