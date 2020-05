Un bambino di 7 anni ha ripulito la spiaggia di Castellamare di Stabia ed è stato premiato. Il bimbo era preoccupato ed ha raccolto moltissimi rifiuti.

Christian un bambino di soli 7 anni ha ripulito la spiaggia di Castellamare di Stabia. Le sue foto mentre con un sacchetto in mare raccoglie i rifiuti, sono diventate virali ed il sindaco ha deciso di premiare questo suo gesto, che ha commosso il popolo del web. Il primo cittadino della città ha chiesto di seguire l’esempio di Christian

Il riconoscimento dello sforzo di Christian

Le immagini di Christian che in costume puliva la spiaggia, sono state diffuse dalla madre, a testimonianza dello sforzo del figlio. La speranza era quella di coinvolgere i concittadini, nella pulizia della spiaggia della città, completamente sporca a pochi giorni dalla fine della fine dell’isolamento sociale.

Il bambino era preoccupato per le condizioni della spiaggia post lockdown. Christian voleva passare qualche ora al mare e invece ha trovato molti rifiuti in spiaggia e molti mozziconi di sigaretta. Non felice della situazione, anziché ignorare la situazione e giocare, ha preso un sacchetto ed ha iniziato a ripulire da solo la spiaggia con la propria palette.

Dopo i molti complimenti ricevuti via social, dopo la condivisione del suo lavoro fatto dalla madre, il sindaco Gaetano Cimmino, ha deciso di dargli un riconoscimento ufficiale. Gli ha a consegnato la targa della città di Castellammare di Stabia, invitando tutti a seguire il suo esempio e ringraziando Christian.

“Ho accolto stamattina al Comune il piccolo Christian, il bambino che nei giorni scorsi ha dato prova della sua straordinaria sensibilità raccogliendo i rifiuti depositati su un tratto della nostra spiaggia”,

ha spiegato il sindaco Gaetano Cimmino.

Questo gesto d’amore per l’ambiente, è valso molti complimenti sia a lui che alla sua famiglia. Un esempio sia per i coetanei di Christian che per gli adulti che hanno in parte contribuito alla situazione.

“Christian mi ha fatto dono di un disegno e di una lettera che custodirò gelosamente. Ed io ho voluto omaggiarlo con lo stemma della nostra città, di cui si è rivelato un degno rappresentante. Rispettare l’ambiente.”

Cimmino ha infine concluso dicendo che aver cura dell’ambiente significa in primis rispettarsi l’un l’altro e sicuramente denota amore per la città.