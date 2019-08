Cassonetto lanciato, secondo episodio nel mirino: minorenne accusato di tentato omicidio

Per il cassonetto lanciato c’è un minorenne ora accusato di tentato omicidio, ma al vaglio un altro ragazzo sta per essere sentito dagli inquirenti – per un secondo lancio. Vediamo insieme i dettagli

Il lancio del cassonetto a Bergeggi è un atto molto grave, per la quale ora un minorenne viene accusato. Ma c’è un secondo episodio che ora è nel mirino degli investigatori.

Il ragazzo che ha lanciato il bidone della spazzatura

E’ stato fermato il ragazzo che ha compiuto il gesto che ha danneggiato un dodicenne francese, colpevole solo di dormire in un sacco a pelo sulla spiaggia.

Come emerso dall’interrogatorio, dopo una festa in discoteca lui insieme a degli amici si reca per acquistare un panino da uno stand di strada – trovandolo chiuso. Sarà per gioco, per rabbia o euforia ma da un calcio ben assestato ai due bidoni da 10 chilogrammi posti sulla strada, facendoli cadere in spiaggia:

“non lo sapevo che sotto ci fosse qualcuno, volevo farli cadere in mare”

Il ragazzino – come si evince da Il Messaggero – è stato accusato ora di tentato omicidio per aver colpito il ragazzino francese, mentre stava dormendo.

Le condizioni di salute del giovane sono stazionarie ed è stato sospeso il coma farmacologico. Restano da controllare le sue funzioni neurologiche vista la botta in testa.

Il secondo episodio del cassonetto di Bergeggi

Al Vaglio della Procura dei Minori c’è anche la posizione di un secondo minorenne, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe colpevole di un secondo episodio analogo con lancio dei bidoni poco metri dopo il punto di caduta dei primi.

Sono quindi in corso accertamenti, prima di far trapelare la notizia certa di questo ennesimo atto non corretto.