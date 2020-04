Cassetta della gentilezza, che cosa è? La solidarietà ai tempi del covid 19

In questo periodo di lockdown, in molti si sono scoperti solidari ed hanno realizzato una cassetta della gentilezza, per aiutare chi non ha la possibilità di fare la spesa.

La cassetta della gentilezza è un’iniziativa del tutto spontanea, pensata per aiutare chi non ha più i mezzi per fare la spesa. A causa delle chiusure di molti esercizi commerciali per contenere la diffusione del covid sono molti gli italiani che si sono ritrovati poveri. Chi è più fortunato ha spontaneamente deciso di donare qualcosa di utile ai meno fortunati.

Le varie idee nella penisola

Banchetti, tavolini, sedie (come a Piacenza), cesti e cassette della frutta (Centocelle) o panieri (come a Napoli), luoghi semplici dove vengono lasciati cibo, detersivi o altri generi necessari per sostenere gli indigenti. Il funzionamento è semplice, chi può mette generi alimentari, chi non ha nulla prenda quello di cui ha bisogno. Si lasciano cartelli con la frase di Moscati:

“Chi ha metta. Chi non ha prenda”

Come possiamo fare una cassetta della gentilezza?

Possiamo cooperare tutti, attivando un piccolo punto per i meno fortunati, partendo dai panari napoletani. Partendo da questo, si è arrivati al progetto Una mano solidale, nato ora in tempi di lockdown grazie ad un’idea di una coppia romana. Tito Bisson fondatore dell’iniziativa ha lanciato l’idea:

“Tutto è partito dalla telefonata di una persona di mia conoscenza in lacrime, perché in tasca aveva solo 2,50 euro e non sapeva come andare avanti. Così sono andato a fare la spesa e gliel’ho portata davanti casa. Da lì ho pensato: ‘Perché non provare ad attivare una raccolta solidale?”.

Tito e alcuni amici hanno deciso di sfruttare i social, aprendo pagine apposite di Facebook e Instagram chiamate appunto Una mano solidale. Questo ha dato il via ad una raccolta alimentare, che prevedeva il portare direttamente alle famiglie bisognose, per poi arrivare ai cesti, tavolini e sedie che troviamo per le città.

Sulla pagina si è deciso di dare un’idea di cosa è più opportuno acquistare: prodotti a lunga scadenza come pasta, scatolame vario, olio, acqua…sarà quindi molto semplice realizzare una cassetta della gentilezza, vi basterà mettere in un luogo di passaggio anche un semplice cestino con un cartello dove potete scrivere il motto dell’iniziativa. Spargete la voce in giro, coi social sarà semplicissimo.