La cassa integrazione sarà prorogata per i settori in difficoltà

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, durante la trasmissione Porta a Porta, ha anticipato che la Cig verrà prorogata per i settori più in difficoltà.

Secondo il Ministro ci sarà sicuramente una proroga della Cassa integrazione Covid per i settori che sono stati più penalizzati dall’emergenza coronavirus. “Manterremo degli interventi selettivi ad esempio per bar e ristoranti” ha detto Gualtieri ospite di “Porta a Porta”. Il Ministro ha poi spiegato che c’è attenzione anche sul fronte della ripresa ribadendo come saranno rafforzati gli interventi per favorire le assunzioni. Secondo quanto detto dal ministro durante la trasmissione, dunque, ci saranno degli interventi massicci non solo per mantenere la rete di protezione dei settori più colpiti, ma anche per creare nuovo lavoro e occupazione.

Gualtieri: No al Mes

Il Minsitro Gualtieri ha risposto negativo a chi chiede del Mes. “Per ora non serve. Faremo degli interventi molto massicci non solo per mantenere la necessaria rete di protezione dei settori più colpiti, ma anche per incentivare a ripartire e a creare lavoro, moduleremo entrambi gli aspetti”, ha spiegato. Secondo Gualtieri si tratterebbe di soldi a tasso zero, quindi “soldi inutili” perchè non consentono di fare spese aggiuntive. “La mia opinione sul Mes è nota – aggiunge il ministro Roberto Gualtieri – L’ho negoziato io questo strumento. È uno strumento importante che offre una rete di protezione per i paesi incapace di finanziare le proprie spese. Fortunatamente le cose sono andate bene e l’Italia ha tutte le risorse necessarie”.

Il ministro Gualtieri sui licenziamenti

Gualtieri è stato ottimista anche sulla la situazione degli eventuali licenziamenti di massa quando scadrà il blocco del governo. Secondo le previsioni, considerate prudenti dal Ministro, ci sarà una forte crescita l’anno prossimo e di un aumento dell’occupazione. E quindi di un dato che non renderebbe necessari interventi straordinari che ormai non sono in vigore in nessun paese al mondo e che abbiamo giustamente preso in un momento di cosi’ forte impatto con cui abbiamo protetto il lavoro e l’occupazione”.