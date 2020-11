Caso Samira, il marito perde la potestà genitoriale sulla figlia

Mohamed Barbri è accusato dell’omicidio della moglie, scomparsa il 21 ottobre dello scorso anno, quando i vicini la videro per l’ultima volta.

L’uomo ha quindi perso la potestà genitoriale sulla figlia.

L’omicidio di Samira

Era il 21 ottobre del 2019 quando Samira El Attar, 43 anni, venne vista per l’ultima volta dai suoi vicini di casa, a Stanghella, provincia di Padova.

Quella mattina la donna aveva accompagnato sua figlia a scuola in bici, dopodiché di lei si erano perse le tracce. Il marito denunciò la sua scomparsa soltanto il mattino seguente, raccontando che aveva aspettato perché pensava che la moglie fosse rimasta da uno degli anziani presso cui svolgeva il lavoro di badante.

Le ricerche di Samira, il cui corpo non è mai stato ritrovato, sono andate avanti per mesi. Qualche tempo dopo la sua scomparsa, il marito consegnò una scarpa ed una collanina della moglie agli inquirenti, raccontando di averle ritrovate per caso nella zona in cui viveva.

Dalle indagini è emerso che la donna avesse intenzione di lasciare il marito e restare da sola con la bambina di 4 anni, che ha dei problemi di salute e necessita di particolari cure. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato questo il movente alla base del delitto.

Il marito di Samira perde la potestà genitoriale

Come riferisce anche Fanpage, Mohamed Barbri, in carcere con l’accusa di omicidio, ha perso la responsabilità genitoriale sulla bambina di 5 anni, nata dal matrimonio con Samira.

Ad adottare il provvedimento il Tribunale dei Minori di Venezia, che ha quindi deciso di sospenderlo dalla responsabilità genitoriale.

“Un provvedimento importante, di seria tutela, verso una bambina che merita attenzione”.

Ha commentato così la decisione del tribunale dei minori, l’avvocato Nicodemo Gentile, legale della famiglia di Samira.

Il processo a carico di Mohamed Barbri inizierà nel gennaio del prossimo anno.